«إعمار» و«الإمارات دبي الوطني» يرفعان سوق دبي بمكاسب 2.9 مليار

عاود مؤشر سوق دبي المالي صعوده أمس بنسبة 0.04%، أو ما يعادل نقطتين، مسجلاً 5858.28 نقطة، رابحاً مكاسب ناهزت 2.9 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والعقارات،.

ولا سيما سهمي «الإمارات دبي الوطني» و«إعمار العقارية». وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 976.12 مليار درهم، في نهاية جلسة الاثنين، إلى 978.99 مليار درهم.

وقاد سهما «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» ارتفاعات 22 سهماً في سوق دبي، بارتفاع 0.18 و1.8% على التوالي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ250.75 مليون درهم ليغلق عند 11.04 درهماً.

وارتفعت أسهم الإسمنت الوطنية 9.4%، والوطنية الدولية القابضة 7.4%، وأجيليتي للمخازن 4.12%، والإمارات ريم للاستثمار 3.74%، في حين انخفضت أسهم المزايا القابضة 4.8%، ودو 3.1%، وأرامكس 2.9%.

وشعاع كابيتال 1.96%. واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 109.7 ملايين درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 328.5 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 218.8 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كذلك، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.22% إلى 10098.28 نقطة. وتصدر «أبوظبي للموانئ» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 326.14 مليون درهم، تلاه «إي آند» جاذباً 116.25 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 84.55 مليون درهم.

وواصل سهم «أدنوك للإمداد والخدمات» ارتفاعه بنسبة 0.9% عند 6.70 دراهم، وهو أعلى مستوى له منذ الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم بنك الاستثمار 6.67%، ومجموعة أرام 4.64%، وأمريكانا للمطاعم 4.62%، وإي آند 3.87%.

في المقابل، تراجعت أسهم أبوظبي الوطنية للتكافل 5%، وبيور هيلث القابضة 4.96%، والإمارات للتأمين 4.9%، والخليج اﻻستثمارية 4.8%. وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية تنفيذ صفقة كبيرة على سهم مجموعة «إي سفن» بقيمة 19 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 20 مليون سهم من أسهم المجموعة، بسعر تنفيذ 0.95 درهم للسهم.

مكاسب

أضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب إلى رأس مالها السوقي بنحو 7.8 مليارات درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة، ولا سيما أسهم البنوك والعقارات والطاقة، وذلك رغم التوترات الإقليمية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.910 تريليونات درهم في جلسة الاثنين وصولاً إلى 3.918 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.939 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و978.99 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، شهدت المؤشرات تبايناً في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 0.03%، ومسقط 0.12%، في حيت تراجعت بورصات الكويت 0.04%، وقطر 0.45%، والبحرين 0.25%، وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر بورصة مصر بـ0.25%.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.03% بحوالي 4 نقاط ليغلق عند 10912 نقطة، بتداولات 4.9 مليارات ريال.

وتصدر سهم كيمانول الشركات المرتفعة بنسبة 10% عند 30.24 ريالاً، وارتفع سهم أرامكو السعودية بأقل من 1% عند 26.58 ريالاً، وصعد سهم معادن بنسبة 2% عند 66 ريالاً. وصعدت أسهم التصنيع وتنمية وجاهز ولوبريف وساسكو وسابك للمغذيات وأديس وسيسكو القابضة والمواساة ونايس ون بنسب تراوحت بين 2 و5%.

في المقابل، أغلق سهم جرير منخفضاً 4% عند 16.59 ريالاً، وتراجعت أسهم بي إس إف ومكة وكابلات الرياض وطيران ناس والكيميائية وصناعات كهربائية ومكة بنسب تراوحت بين 1 و3%.

مصر

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام جلسة الثلاثاء، فيما ربح رأس المال السوقي 3.563 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 4.291.934 تريليونات جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيس لبورصة مصر «إيجي إكس 30» بنحو 0.25% ليغلق عند مستوى 55276 نقطة، فيما هبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 0.25% ليغلق عند مستوى 68283 نقطة، بينما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 العائد الكلي» 0.25% ليغلق عند مستوى 25787 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 0.48% ليغلق عند مستوى 21667 نقطة، بينما تراجع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 0.54% ليغلق عند مستوى 27953 نقطة.

الأردن

ارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية وسط ⁠سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.32% إلى 3990 نقطة، وسط سيولة 10.5 ملايين دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 1.88 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.08 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.03 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة البالغ عددها 97 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 33 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و37 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.