أداء متباين للأسهم العالمية في أسبوع

خيم أداء متباين على أسواق المال العالمية خلال الأسبوع الثاني من أغسطس، مع اختلاف اتجاهات مؤشرات الأسهم بين «وول ستريت» وأوروبا وآسيا، في وقت واصلت فيه الأسواق متابعة التطورات الاقتصادية والجيوسياسية وانعكاساتها على شهية المستثمرين وحركة الأصول.

وفي أسواق السلع، اتجهت أسعار النفط إلى تحقيق مكاسب أسبوعية، مدفوعة باستمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتطورات حرب إيران، وما تثيره من مخاوف بشأن إمدادات الطاقة وحركة الشحن في المنطقة.

كما واصلت المعادن النفيسة تسجيل أداء إيجابي وسط ترقب لمسار السياسة النقدية الأمريكية وحركة الدولار. عكست تحركات الأسواق خلال الأسبوع مزيجاً من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية، مع استمرار المستثمرين في إعادة تقييم مراكزهم في ظل التطورات المرتبطة بالفائدة الأمريكية والتضخم والدولار، إلى جانب المخاطر الناجمة عن التوترات في المنطقة.

الأسهم الأمريكية

وشهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية أداءً متبايناً؛ إذ تراجع مؤشر داو جونز إلى مستوى 53732.41 نقطة، مقابل 54036.93 نقطة في القراءة السابقة، منخفضاً بنحو 304.52 نقاط، ما يعادل 0.56 %.

في المقابل ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى 7785.76 نقطة، مقارنة بـ7757.64 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي، مسجلاً مكاسب بلغت 28.12 نقطة أو نحو 0.36 %.

كما صعد مؤشر ناسداك المركب إلى 26729.164 نقطة، مقابل 26690.62 نقطة في القراءة السابقة، بزيادة قدرها 38.544 نقطة، تعادل نحو 0.14 %.

أوروبا

وتباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الأسبوع الثاني من أغسطس، مع تسجيل غالبية المؤشرات الرئيسية تراجعاً، مقابل ارتفاع المؤشر الألماني.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي إلى 657.86 نقطة، مقارنة بـ660.25 نقطة في نهاية الأسبوع الماضي، ليتراجع بنحو 2.39 نقطة، بما يعادل 0.36 %.

وفي ألمانيا، ارتفع مؤشر داكس إلى 26440.31 نقطة، مقابل 26319.45 نقطة بنهاية الأسبوع الأول من أغسطس، بزيادة قدرها 120.86 نقطة، أو 0.46 %.

كما تراجع مؤشر كاك الفرنسي إلى 8636.80 نقطة، مقارنة بـ8714.93 نقطة في الأسبوع الماضي، منخفضاً 78.13 نقطة، بما يعادل 0.90 %.

كما انخفض مؤشر فوتسي البريطاني إلى 10750.11 نقطة، مقابل 10901.09 نقطة الأسبوع السابق، ليفقد 150.98 نقطة، بانخفاض نسبته 1.38 %.

آسيا

وفي آسيا سجل مؤشر نيكاي الياباني ارتفاعاً خلال الأسبوع ليصل إلى68713.80 نقطة، مقارنة بـ65.606.71 نقطة في الأسبوع السابق، بزيادة قدرها 3107.09 نقاط، ما يعادل ارتفاعاً بنسبة 4.74 %.

كما ارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي إلى 6977.94 نقطة، مقابل 6.258.77 نقطة في الأسبوع الأول من أغسطس، ليسجل زيادة قدرها 719.17 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 11.49 %.

أما مؤشر هانغ سنغ، فتراجع إلى 25116.85 نقطة، مقارنة بـ25668.03 نقطة الأسبوع السابق، بانخفاض قدره 551.18 نقطة، بما يعادل تراجعاً بنسبة 2.15 %.