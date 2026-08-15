4 أسواق عربية تتزين بـ«الأخضر» في أسبوع

تزينت 4 أسواق عربية باللون الأخضر خلال الأسبوع الثاني من أغسطس، وسط تحركات اتسمت بالحذر مع استمرار حالة الترقب التي تفرضها التطورات الجيوسياسية، وما قد تحمله المرحلة المقبلة من انعكاسات على الاقتصاد العالمي وأسواق المال.

وتتحرك الأسواق وسط ترقب المستثمرين عن كثب تطورات أسعار النفط وحركة الأسواق العالمية، إلى جانب تداعيات أي تصعيد محتمل على معدلات التضخم والنمو وتدفقات رؤوس الأموال، ما انعكس على اتجاهات التداول وأداء المؤشرات من سوق عربية إلى أخرى.

وواصلت نتائج أعمال الشركات عن النصف الأول من العام لعب دور محوري في قرارات المستثمرين، مع تقييم الأداء التشغيلي والمالي للشركات وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.

سوق دبي

حصد سهم «إعمار العقارية» النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي المالي في أسبوع بقيمة 904.97 ملايين درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ197.8 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» جاذباً 166 مليون درهم. وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 5885.64 نقطة، متراجعاً بـ0.99% في 5 جلسات.

وخلال أسبوع، ارتفعت أسهم بنك المشرق 15.34%، وسكون تكافل 14.7%، وأجيليتي للمخازن 11.8%، ودبي الوطنية للتأمين 8.3%.

في المقابل، تراجعت أسهم الاتحاد العقارية 9.86%، وأليك القابضة 8.33%، والعربية للطيران 4.96%، والوطنية الدولية القابضة 4.7%.

سوق أبوظبي

أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 10047.21 نقطة منخفضاً 0.47% خلال 5 جلسات.

وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 1.04 مليار درهم في 5 جلسات، تلاه «أدنوك للإمداد» جاذباً 479.1 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 452.95 مليون درهم.

وصعد في سوق أبوظبي خلال 5 جلسات أسهم أسمنت الفجيرة 14.1%، وأمريكانا للمطاعم 10.3%، ورابكو للاستثمار 8.7%، وفينكس كروب 7.6%، في المقابل، تراجعت أسهم أسمنت الخليج 6.61%، وإنفيكتوس للاستثمار 5.73%، والإمارات للتأمين 5.03%، والخليج للمشاريع الطبية 5%.

السعودية

أنهت البورصة السعودية تعاملات الأسبوع على ارتفاع، إذ صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.11%، ليغلق عند مستوى 10823.60 نقطة. وتحرك المؤشر خلال الأسبوع في نطاق محدود، بعدما استهل التداولات عند 10813.44 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 10874.74 نقطة، مقابل أدنى مستوى عند 10809.39 نقاط.

وعلى صعيد النشاط، بلغت قيمة التداولات نحو 22.9 مليار ريال، عبر تداول نحو 1.22 مليار سهم، من خلال قرابة 2.41 مليون صفقة، وبلغ عدد الشركات المتداولة 270 شركة.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة نحو 9.53 تريليونات ريال بنهاية الجلسة، مع مواصلة المؤشر تحركاته المحدودة وسط تداولات نشطة.

وتصدر سهم المسار الشامل قائمة المكاسب الأسبوعية بارتفاع 17.53%، تلاه سهم الاتحاد مرتفعاً 12.13%، ثم سهم سينومي ريتيل 11.66%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم العربية قائمة أكثر الأسهم انخفاضاً خلال التعاملات الأسبوعية بتراجع 20.65%، تلاه سهم مهارة الذي انخفض بنسبة 12.01%، ثم سهم الأبحاث والإعلام الذي خسر 11.16%.

الكويت

وتباين أداء مؤشرات بورصة الكويت خلال تعاملات الأسبوع المنتهي في 13 أغسطس 2026؛ إذ أنهى مؤشر السوق الأول الأسبوع مستقراً عند 9297.86 نقطة (بارتفاع هامشي 0.02%)، كما صعد المؤشر الرئيسي 50 بنسبة 0.82% إلى 10424.52 نقطة.

في المقابل، تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.30% إلى 8838.95 نقطة، كذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي 1.84% لينهي الأسبوع عند 8838.30 نقطة.

وانخفضت القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى نحو 52.89 مليار دينار بنهاية الأسبوع، (بما يشكل تراجعاً بنسبة 0.32%، أو ما يعادل نحو 169 مليون دينار مقارنة بالأسبوع الماضي).

وعلى صعيد التداولات، تراجعت قيم التداولات الأسبوعية بنحو 5% إلى 344.95 مليون دينار، بينما ارتفعت أحجام التداول إلى نحو 1.29 مليار سهم.

وصعد عدد الصفقات المنفذة إلى نحو 95.65 ألف صفقة. وعلى مستوى الأسهم، تصدر سهم التخصيص قائمة الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع، بعدما قفز بنحو 22.54%، تلاه كل من سهمي وربة كبيتل وأولى وقود بارتفاع 15.79 و11.95% على التوالي.

بينما جاء سهم التمدين الاستثمارية في مقدمة الأسهم الأكثر تراجعاً بانخفاض بلغ 30.48%، تلاه سهم خليج ت بانخفاض 27.67%، ثم سهم الكوت 11%.

قطر

وأنهت بورصة قطر تعاملات الأسبوع على تراجع، إذ انخفض المؤشر العام بنسبة 0.90%، فاقداً 91.41 نقطة، ليغلق عند مستوى 10020.84 نقطة، مقارنة بمستوى 10112.25 نقطة في نهاية الأسبوع السابق.

وتراجعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنحو 6.9 مليارات ريال، لتصل إلى 601.34 مليار ريال بنهاية الأسبوع، مقابل 608.24 مليارات ريال في ختام الأسبوع السابق، بانخفاض نسبته 1.14%.

وبلغت قيم التداولات الأسبوعية نحو 2.57 مليار ريال، وكميات التداول 962.07 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 109.13 آلاف صفقة.

وعلى صعيد الأسهم، تصدر الخليج الدولية قائمة الأكثر تراجعاً بانخفاض 7.83%، يليه صناعات قطر بنسبة 4.83%، ثم مخازن بـ4.69%، ودلالة بـ4.17%، في المقابل، جاء «بلدنا» في صدارة الأسهم المرتفعة بمكاسب 7.25%، تلاه بيمه بارتفاع 6.36%، ثم زاد بـ4.46%، والإجارة بنسبة 3.82%.

البحرين

أنهى مؤشر البحرين العام التعاملات الأسبوعية عند مستوى 1954.11 نقطة، مسجلاً تراجعاً بنسبة 0.46% مقارنة بالفترة السابقة، في المقابل، سجل مؤشر البحرين الإسلامي أداءً إيجابياً بإغلاقه عند مستوى 929.66 نقطة، محققاً ارتفاعاً بنسبة 0.87%.

وعلى صعيد حركة التداولات، بلغت قيمة الأسهم المتداولة 2940.762 ديناراً ، إثر تداول كمية إجمالية من الأسهم بلغت 7549.527 سهماً. أما على مستوى أداء الشركات المدرجة، فقد شملت حركة الأسهم تراجع 8 شركات (الأكثر انخفاضاً)، مقابل ارتفاع 6 شركات (الأكثر ربحاً).

وتصدر سهم ألبا قائمة التراجعات الأسبوعية بانخفاض 3.26%، تلاه سهم بييون بتراجع 1.74%، ثم سهم خليجي بنك 1.45%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم SEEF قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً مسجلاً نمواً بنسبة 2.5%، تلاه سهم SALAM الذي صعد بنسبة 2.42%، ثم سهم TRAFCO بمكاسب 1.18%.

مسقط

وفي عمان، سجل مؤشر بورصة مسقط 30 مكاسب أسبوعية، مرتفعاً بنسبة 1.91% إلى مستوى 7508.77 نقاط، مقارنة مع 7367.94 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، بدعم من ارتفاع جماعي للمؤشرات القطاعية المتداولة.

فيما سجل إجمالي الأوراق المالية المتداولة خلال الأسبوع تراجعاً بنسبة 9.3%، كما انخفض إجمالي قيم التداولات الأسبوعية بنسبة 8.99%، وتراجع عدد الصفقات بأكثر من 6%.

وتصدر أبراج لخدمات الطاقة ارتفاعات الأسبوع بنسبة ارتفاع 9.94%، تلاه أومنفست 8.97%، ثم الأنوار لبلاط السيراميك 7.69%، بينما على الجانب الآخر تصدر سهم المدينة للاستثمار القابضة قائمة أكثر الأسهم انخفاضاً هذا الأسبوع بتراجع 11.43%، تلاه سهم صحار للطاقة بهبوط 9.09%، والأسماك العمانية 4.55%.

بورصة مصر

حققت البورصة المصرية أرباحاً بـ132.6 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المقيدة إلى 4.2364 تريليونات جنيه في نهاية الفترة، مقابل 4.1038 تريليونات جنيه في بداية الفترة، بنسبة ارتفاع بلغت 3.23%.

وجاءت المكاسب مدفوعة بارتفاع القيمة السوقية لمختلف شرائح الأسهم، حيث سجلت أسهم مؤشر EGX70 EWI أكبر معدل نمو بين الشرائح الرئيسية بنسبة 5.5%، تلتها أسهم سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4%، ثم أسهم EGX100 EWI بنسبة 3.2%، وأسهم EGX30 بنسبة 2%.

وارتفعت القيمة السوقية لأسهم EGX30 إلى 2.1415 تريليون جنيه في نهاية الفترة، مقابل 2.0987 تريليون جنيه عند الفتح، بزيادة بلغت نحو 42.8 مليار جنيه، وبنسبة نمو 2%.

كما صعدت القيمة السوقية لأسهم مؤشر EGX70 EWI إلى 1.104 تريليون جنيه، مقابل 1.0465 تريليون جنيه في بداية الفترة، بزيادة بلغت نحو 57.5 مليار جنيه، وبنسبة ارتفاع 5.5%.

وسجلت القيمة السوقية لأسهم مؤشر EGX100 EWI نحو 3.2455 تريليونات جنيه في نهاية الفترة، مقارنة بـ3.1452 تريليونات جنيه عند بداية الفترة، بزيادة بلغت نحو 100.3 مليار جنيه، وبنسبة نمو 3.2%.

وفي سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ارتفعت القيمة السوقية للأسهم إلى 4.7 مليارات جنيه في نهاية الفترة، مقابل 4.5 مليارات جنيه عند البداية، بزيادة بلغت نحو 200 مليون جنيه، وبنسبة ارتفاع 4%.

وعلى مستوى رأس المال المدفوع، ارتفع إجمالي رأس المال المدفوع للأسهم المقيدة إلى 593.4 مليار جنيه في نهاية الفترة، مقابل 591.7 مليار جنيه عند بداية الفترة، بزيادة بلغت نحو 1.7 مليار جنيه، وبنسبة نمو 0.3%.

وبلغ رأس المال المدفوع لأسهم EGX30 نحو 186.2 مليار جنيه في نهاية الفترة، مقابل 186.1 مليار جنيه عند الفتح، بزيادة بلغت نحو 100 مليون جنيه، فيما سجلت نسبة التغير 0.0% وفقاً لبيانات السوق.

كما ارتفع رأس المال المدفوع لأسهم EGX70 EWI إلى 105.9 مليارات جنيه، مقابل 105.7 مليارات جنيه عند بداية الفترة، بزيادة بلغت نحو 200 مليون جنيه، وبنسبة نمو 0.2%.

وسجل رأس المال المدفوع لأسهم EGX100 EWI نحو 292.1 مليار جنيه في نهاية الفترة، مقارنة بـ291.8 مليار جنيه عند بداية الفترة، بزيادة بلغت نحو 300 مليون جنيه، وبنسبة ارتفاع 0.1%.

وفي المقابل، بلغ رأس المال المدفوع لأسهم سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 1.1 مليار جنيه في نهاية الفترة، مقابل 1.1 مليار جنيه عند البداية، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1.8%.