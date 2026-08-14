سيولة الأسهم المحلية تلامس 9 مليارات درهم في 5 جلسات



لامست سيولة أسواق الأسهم المحلية 9 مليارات درهم خلال 5 جلسات، منها 5.87 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و3.1 مليارات درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 2.55 مليار سهم، عبر تنفيذ 180.7 ألف صفقة.

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي المالي في أسبوع بقيمة 904.97 ملايين درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ197.8 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» جاذبا 166 مليون درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 5885.64 نقطة، متراجعاً بـ0.99% في 5 جلسات.

وخلال أسبوع، ارتفعت أسهم بنك المشرق 15.34%، وسكون تكافل 14.7%، وأجيليتي للمخازن 11.8%، ودبي الوطنية للتأمين 8.3%.

وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 10047.21 نقطة منخفضاً 0.47% خلال 5 جلسات.

وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 1.04 مليار درهم في 5 جلسات، تلاه «أدنوك للإمداد» جاذباً 479.1 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 452.95 مليون درهم.

وصعد في سوق أبوظبي خلال 5 جلسات أسهم أسمنت الفجيرة 14.1%، وأمريكانا للمطاعم 10.3%، ورابكو للاستثمار 8.7%، وفينكس كروب 7.6%.

وعلى مستوى الأداء اليومي، تباينت مؤشرات أسواق الإمارات في آخر جلسات الأسبوع، وانخفض مؤشر سوق دبي المالي 0.38% إلى 5885.64 نقطة، بينما أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مرتفعاً هامشياً 0.02% عند 10047.21 نقطة.

وشهد سوق دبي تنفيذ 3 صفقات كبيرة مباشرة على أسهم شركة سالك، وبنك جي إف إتش، وبنك المشرق، بقيمة إجمالية بلغت 517.18 مليون درهم.