تباين مؤشرات الأسهم.. والسيولة تتجاوز 1.9 مليار درهم

تباين أداء مؤشرات الأسهم في الإمارات، وسط سيولة تخطت حاجز 1.9 مليار درهم، موزعة بواقع 1.3 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و611.65 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 578.47 مليون سهم عبر تنفيذ 36.9 ألف صفقة، وسط ترقب المستثمرين لمحفزات جديدة.

وبلغت رسملة الأسهم نحو 3.903 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.921 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و982.33 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي، بقيمة 173.7 مليون درهم، تلاه «طلبات» بـ91.4 مليون درهم، ثم «دو» بـ79 مليون درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5907.88 نقاط، منخفضاً بـ0.21%.

وارتفعت أسهم دبي الوطنية للتأمين 13%، وبي إتش إم كابيتال 6.9%، وطلبات 5.4%، وأجيليتي للمخازن 4.3%، فيما انخفضت أسهم الوطنية الدولية القابضة 4.7%، وديبا 4.55%، وأمان 2.57%، ودبي التجاري 2.48%.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على شركة اتحاد إنيرجي القابضة (الخليج للملاحة سابقاً) بقيمة إجمالية 26.4 مليون درهم، إذ تم تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على 8.6 ملايين سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 3.07 دراهم للسهم.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 54 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 319.35 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 265.4 مليون درهم.

سوق أبوظبي

في المقابل صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.32% إلى 10044.83 نقطة.

وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 276.4 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» جاذباً 140.2 مليون درهم، ثم «أدنوك للإمداد» بسيولة 106.3 ملايين درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم أسمنت الفجيرة 12.96%، والشارقة للأسمنت 4.13%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 2.98%، وأمريكانا للمطاعم 2.94%.

في المقابل، تراجعت أسهم الوثبة الوطنية للتأمين 4.95%، وأسمنت الخليج 4.84%، وأم القيوين للاستثمارات 4.46%، وبنك الاستثمار 3.45%.

الأسواق العربية

شهدت مؤشرات البورصات العربية تبايناً في الأداء، إذ تراجع المؤشر السعودي «تاسي» 0.19%، والكويتي 0.17%، والقطري 0.35%، فيما ارتفعت بورصتا مسقط 0.36%، والبحرين 0.13%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر بـ0.38%.

السعودية

وتفصيلاً تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.19% ليغلق عند 10824 نقطة، بتداولات 4.4 مليارات ريال.

وانخفض سهم أرامكو السعودية بأقل من 1% عند 26.48 ريالاً، وتراجعت أسهم علم والمواساة وسابك للمغذيات وكيمانول والجزيرة ودله وأنابيب السعودية والوسائل الصناعية وساكو بنسب راوحت بين 2 و5%.

في المقابل تصدّر سهم سينومي ريتيل الشركات المرتفعة بنسبة 10%، وصعد سهم إم آي إس بنسبة 5% عند 306 ريالات، مسجلاً أعلى مستوى منذ الإدراج، وارتفع سهم الأهلي بنسبة 1% عند 41.30 ريالاً، وصعد سهم ساسكو بنسبة 2% عند 38.78 ريالاً.

مصر

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الخميس، فيما ربح رأس المال السوقي 26.592 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.236.405 تريليونات جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 0.38% ليغلق عند مستوى 55251 نقطة، فيما زاد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ0.61% ليغلق عند مستوى 68151 نقطة، بينما قفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.39% ليغلق عند مستوى 25775 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 0.19% ليغلق عند مستوى 21588 نقطة، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 0.06% ليغلق عند مستوى 27897 نقطة.

الأردن

صعدت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بـ0.51% إلى 3991 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 12.4 مليون دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.90%، وانخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.26%، وارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.07%.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 39 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، وأظهرت 36 شركة انخفاضاً في أسعار أسهمها.