«القيادية» ترفع سوق دبي بمكاسب 6.6 مليارات درهم

عاود مؤشر سوق دبي المالي صعوده مجدداً، مرتفعاً بنسبة 0.69%، أو ما يعادل 40.5 نقطة، مسجلاً 5920.39 نقطة، رابحاً مكاسب ناهزت 6.6 مليارات درهم، ليتصدر بذلك ارتفاعات الأسواق العربية، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات المالية والعقارات والمرافق العامة والاتصالات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 977.05 مليار درهم، في نهاية جلسة الثلاثاء، إلى 983.6 مليار درهم، بنهاية جلسة أمس.وقاد سهم بنك المشرق ارتفاعات 20 سهماً في سوق دبي، مرتفعاً بأكثر من 6.76% إلى 300 درهم، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ 223.15 مليون درهم، مرتفعاً 1.44% ليغلق عند 11.28 درهماً.

وارتفعت أسهم سكون للتأمين 2.75%، ووطنية إنترناشيونال 2.57%، وسلامة 2.54%، ودو 1.99%، ودبي الإسلامي 0.93%، وإعمار للتطوير 0.92%، من جهة أخرى، انخفضت أسهم دبي للمرطبات 4.97%، والإمارات ريم للاستثمار 3.7%، وأملاك للتمويل 3.25%، والرمز 2.67%.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على شركة اتحاد إنيرجي القابضة (الخليج للملاحة سابقاً) بقيمة إجمالية 30 مليون درهم، إذ تم تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على 10 ملايين سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 3 دراهم للسهم.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 8.25 ملايين درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 317.6 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 309.3 ملايين درهم.

سوق أبوظبي

كذلك، صعد مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.05%، إلى 10012.93 نقطة.

وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 123.9 مليون درهم، تلاه «أدنوك للإمداد»، جاذباً 116.34 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة 111.2 مليون درهم.

وصعدت في سوق أبوظبي أسهم أمريكانا للمطاعم 4.85%، وبنك أم القيوين الوطني 4.3%، وأسمنت الخليج 3.33%، وبرجيل القابضة 3.2%، فيما تراجعت أسهم الواحة كابيتال 2.5%، وبنك الشارقة 2.34%، وأجيليتي جلوبال 1.76%، وبنك رأس الخيمة الوطني 1.5%.

الأسواق العربية

على مستوى البورصات العربية، شهدت أغلب المؤشرات ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 0.10%، والكويتي 0.28%، والقطري 0.37%، ومسقط 0.20%، فيما تراجعت بورصة البحرين 0.21%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.38%.

السعودية

تفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.10% ليغلق عند 10844 نقطة، بتداولات 5.1 مليارات ريال.

وارتفع سهم معادن بنسبة 1% عند 65.10 ريالاً، وصعد سهم السعودي الألماني بأكثر من 1% عند 30.94 ريالاً، وقفز سهم تبوك الزراعية بنسبة 10% عند 9.13 ريالات.

وصعدت أسهم مدينة المعرفة وثمار وجازادكو وجاز وبترو رابغ والوسائل الصناعية وأمريكانا بنسب تراوحت بين 3 و8%. في المقابل، هبط سهم أسواق العثيم بنسبة 4%، وتراجع سهما سابك 2%، ودراية 4%.

مصر

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات أمس، فيما ربح رأس المال السوقي 3.299 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 4.209.813 تريليونات جنيه.

وزاد المؤشر الرئيسي لبورصة مصر (إيجي إكس 30) 0.38% ليغلق عند مستوى 55039 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ0.3% ليغلق عند مستوى 67738 نقطة، بينما قفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.37% ليغلق عند مستوى 25677 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 1.31% ليغلق عند مستوى 21630 نقطة، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 0.91% ليغلق عند مستوى 27915 نقطة.

الأردن

وانخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم متراجعاً بنسبة 0.48%، إلى 3971 نقطة، وسط سيولة 9.3 ملايين دينار، إذ انخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.65%، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.45%، بينما ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.27%.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 46 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و25 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.