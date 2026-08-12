1.8 مليار سيولة الأسهم المحلية.. والبورصات العربية تحت الضغط

شهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية تحركات عرضية، على وقع التطورات الإقليمية، مع استمرار حالة الحذر التي تسيطر على معنويات المستثمرين.

ويعكس أداء الأسواق، في تداولات أمس، الضغوط الواضحة على المؤشرات مع سيولة جيدة، في وقت تتداخل فيه عوامل الزخم مع إشارات القلق، وتتشابك القرارات الاستثمارية بين البحث عن العائد والتحوّط من المخاطر.

وتخطت سيولة أسواق الأسهم المحلية 1.8 مليار درهم، موزعة بواقع 1.37 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و457.5 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 494.2 مليون سهم عبر تنفيذ 39.9 ألف صفقة، وسط ترقب محفزات جديدة.

وبلغت رسملة الأسهم نحو 3.892 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.915 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و977.05 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي، بقيمة 195.7 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ37.94 مليون درهم، ثم «طلبات» بـ27.3 مليون درهم. وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5879.87 نقطة، منخفضاً بـ0.36%.

وارتفعت أسهم أجيليتي للمخازن 7.24%، وأمانات القابضة 4.97%، والوطنية للتأمينات العامة 3.9%، وشعاع كابيتال 3.5%، فيما انخفضت أسهم أليك القابضة 4.86%، والاتحاد العقارية 3.98%، والإمارات دبي الوطني 2.44%، وبي إتش إم كابيتال 1.98%.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم شركة اتحاد أنيرجي القابضة (الخليج للملاحة سابقاً) بقيمة إجمالية 17.02 مليون درهم، إذ تم تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على 5.6 ملايين سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 3.04 دراهم للسهم.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 80.5 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 244.3 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 163.8 مليون درهم.

سوق أبوظبي

أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 10007.53 نقاط، منخفضاً 0.76%.

وتصدر «أدنوك للإمداد» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 180.9 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 170.3 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة 150.6 مليون درهم.

وكان من ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي أسهم أسمنت الخليج 4.35%، وأدنوك للإمداد 3.6%، والشارقة للأسمنت 1.68%، وبرجيل القابضة 1.6%. في المقابل، تراجعت أسهم الإمارات للتأمين 4.9%، وبنك أم القيوين الوطني 4.11%، وفينكس كروب 3.84%، وأبوظبي اﻷول 3.58%.

وشهد سوق أبوظبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة في سوق أبوظبي للأوراق المالية على أسهم شركة أبوظبي للموانئ بقيمة 20.2 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 4 ملايين سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 5.05 دراهم للسهم.

الأسواق العربية

شهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية تراجعاً في الأداء، إذ تراجع المؤشر السعودي «تاسي» 0.11%، والكويتي 0.31%، والقطري 0.79%، والبحريني 0.07%، فيما ارتفعت بورصة مسقط 0.47%، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر بـ0.09%.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.11% ليغلق عند 10833 نقطة، بتداولات 4.9 مليارات ريال.

وتراجع سهم مصرف الراجحي بأقل من 1% عند 64.10 ريالاً، وهبط سهم أكوا بنسبة 2% عند 184 ريالاً، وهبط سهم مجموعة إم بي سي بنسبة 2% عند 20.09 ريالاً. في المقابل، تصدر سهم الأسماك الشركات المرتفعة بنسبة 10%، وصعد سهما المسار الشامل بنسبة 8% وأسمنت الجنوبية بنسبة 2%.

مصر

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات أمس، فيما ربح رأس المال السوقي 41.561 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.206.514 تريليونات جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر (إيجي إكس 30) 0.09% ليغلق عند مستوى 54829 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ0.07% ليغلق عند مستوى 67534 نقطة.

بينما خسر مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.09% ليغلق عند مستوى 25578 نقطة. وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 2.71% ليغلق عند مستوى 21918 نقطة، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 2.36% ليغلق عند مستوى 28171 نقطة.

الأردن

صعدت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية وسط ⁠سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بـ0.09% إلى 3990 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 8.8 ملايين دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.47 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.05 بالمئة.

وفي القطاع المالي بنسبة 0.03 بالمئة. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 41 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و26 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.