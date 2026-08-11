شراء انتقائي يرفع سيولة الأسهم المحلية إلى 1.6 مليار درهم

لامست سيولة أسواق الأسهم المحلية 1.6 مليار درهم، موزعة بواقع 1.11 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و484.3 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 546.5 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 35.8 ألف صفقة، وسط شراء انتقائي للأسهم وترقب الأسواق لمحفزات جديدة بعد اقتراب انتهاء موسم إعلان نتائج الشركات للنصف الأول من العام.

وبلغت رسملة الأسهم نحو 3.912 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.930 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و982.14 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

استحوذ سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» على أكثر من نصف سيولة سوق دبي بقيمة 251.9 مليون درهم، تعادل 52% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 484.3 مليون درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5901.08 نقطة، منخفضاً بـ0.73%، وارتفعت أسهم سكون تكافل 14.7% بالحد الأقصى، والأغذية المتحدة 6.36%، ودبي للمرطبات 5.1%، وبنك المشرق 4.96%، في حين انخفضت أسهم دبي الوطنية للتأمين 4.8%، ودبي التجاري 4.07%، وبي إتش إم كابيتال 3.8%، وأملاك للتمويل 3.2%.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء بصافي استثمار 79 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 247.9 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 168.8 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 10084.52 نقطة، منخفضاً هامشياً 0.10%.

وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 365.97 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 89.99 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» بسيولة 78.97 مليون درهم.

وشهد سوق أبوظبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة مجموعة أغذية بقيمة 21.97 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 7 ملايين سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 3.12 دراهم للسهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي أسهم فينكس كروب 12.3%، ورابكو للاستثمار 8.7%، وإشراق للاستثمار 3.5%، وأمريكانا للمطاعم 3.14%، في المقابل، تراجعت أسهم أسمنت الخليج 4.96%، وسوداتل للاتصالات 4.05%، وجي إف إتش 2.9%، وألفا داتا 2.8%.

الأسواق العربية

شهدت مؤشرات البورصات العربية تبايناً في الأداء، إذ ارتفع المؤشر السعودي «تاسي» 0.26%، والكويتي 0.10%، والبحريني 0.06%، ومسقط 0.49%، فيما أغلق مؤشر قطر منخفضاً هامشياً 0.03%، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر 0.45%.

السعودية

وتفصيلاً ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.26% ليغلق عند 10846 نقطة، بتداولات 5.3 مليارات ريال.

وتصدر سهم عناية الشركات المرتفعة بنسبة 10%، وارتفع سهم أرامكو السعودية بأقل من 1% عند 26.62 ريالاً، وقفز سهم معادن بنسبة 5% عند 64.90 ريالاً، وصعدت أسهم الحفر العربية ومرافق وبترو رابغ والمتقدمة والخليج للتدريب والمملكة بنسب راوحت بين 3 و6%.

في المقابل تراجع سهم مصرف الراجحي بنسبة 1% عند 64.30 ريالاً، وهبط سهم مهارة بنسبة 9% عند 4.80 ريالات، وتراجع سهم سماسكو بنسبة 7% وسهما ارتيكس وسابتكو بنسبة 4%.

مصر

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات أمس، فيما ربح رأس المال السوقي 6.106 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 4.164.953 تريليونات جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إي جي إكس 30» 0.45% ليغلق عند مستوى 54876 نقطة، فيما انخفض مؤشر «إي جي إكس 30 محدد الأوزان» 0.48% ليغلق عند مستوى 67484 نقطة، بينما خسر مؤشر «إي جي إكس 30 للعائد الكلي» 0.45% ليغلق عند مستوى 25600 نقطة.

وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إي جي إكس 70 متساوي الأوزان» 2.6% ليغلق عند مستوى 21339 نقطة، بينما صعد مؤشر «إي جي إكس 100 متساوي الأوزان» 2% ليغلق عند مستوى 27521 نقطة.

الأردن

ارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.59%، إلى 3987 نقطة، إذ ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.65%، وارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.60%، وارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.29%.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 40 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و32 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.