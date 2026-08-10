"نيكاي" يصعد 2% بدعم أسهم شركات الذكاء الاصطناعي

ارتفع ​مؤشر نيكاي الياباني، الاثنين، في أعقاب ⁠المكاسب التي حققتها أسهم شركات ‌الذكاء الاصطناعي وشركات ‌الرقائق الإلكترونية في ‌وول ستريت، ‌في ‌حين حدت الضبابية التي ​تكتنف ‌الصراع ​في ⁠الشرق الأوسط ​من ⁠المكاسب.

وارتفع نيكاي 2% إلى ⁠66927.61 نقطة بحلول الساعة 01:26 بتوقيت جرينتش، وزاد ‌المؤشر توبكس الأوسع ​نطاقاً 0.44% إلى 4092.93 نقطة.

وجاءت هذه المكاسب مدعومة بانحسار التوقعات بشأن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في سبتمبر؛ وذلك عقب صدور بيانات اقتصادية أظهرت فقدان الاقتصاد الأمريكي لوظائف بشكل غير متوقع الشهر الماضي.