«سوق دبي» الأفضل عربياً في أسبوع بمكاسب 25.23 مليار درهم

وصعد مؤشر سوق دبي 2.56% متصدراً الارتفاعات العربية والأسواق الاعلى أداءً، فيما صعد مؤشر بورصة مصر 2.31% والسوق السعودي 2.1% وزاد مؤشر بورصة قطر 1.93% وسوق أبوظبي 1.81% وبورصة مسقط 1.25% والكويت 0.88% ونما مؤشرالبحرين 0.35% .
وتصدر سهم «أملاك للتمويل» ارتفاعات أسهم سوق دبي في 5 جلسات ليقفز 7.8%، وارتفعت أسهم العربية للطيران 6.94%، والإمارات دبي الوطني 6.16% وسلامة 5.1% وإعمار العقارية 4.55% ودبي الإسلامي 3.85%.
واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في 5 جلسات بنحو 1.33 مليار درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 357.7 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» جاذباً سيولة 174.6 مليون درهم.
واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 79.4 مليون درهم في أسبوع، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 1.7 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 1.62 مليار درهم.
وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب تضاف إلى رأسمالها السوقي بنحو 68.9 مليار درهم في 5 جلسات، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية، ولا سيما أسهم العقارات والبنوك والمرافق العامة والطاقة.