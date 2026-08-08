«سوق دبي» الأفضل عربياً في أسبوع بمكاسب 25.23 مليار درهم

تصدّر مؤشر سوق دبي مكاسب الأسواق العربية خلال أسبوع، وأضاف مكاسب جاوزت 25.23 مليار درهم مرتفعاً 2.56% في 5 جلسات.

وصعد مؤشر سوق دبي 2.56% متصدراً الارتفاعات العربية والأسواق الاعلى أداءً، فيما صعد مؤشر بورصة مصر 2.31% والسوق السعودي 2.1% وزاد مؤشر بورصة قطر 1.93% وسوق أبوظبي 1.81% وبورصة مسقط 1.25% والكويت 0.88% ونما مؤشرالبحرين 0.35% .

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي إلى 985.6 مليار درهم من 960.4 مليارات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي.

وتصدر سهم «أملاك للتمويل» ارتفاعات أسهم سوق دبي في 5 جلسات ليقفز 7.8%، وارتفعت أسهم العربية للطيران 6.94%، والإمارات دبي الوطني 6.16% وسلامة 5.1% وإعمار العقارية 4.55% ودبي الإسلامي 3.85%.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في 5 جلسات بنحو 1.33 مليار درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 357.7 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» جاذباً سيولة 174.6 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 79.4 مليون درهم في أسبوع، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 1.7 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 1.62 مليار درهم.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 1.81% إلى 10094.67 نقطة، رابحاً ما يفوق 43.65 مليار درهم في 5 جلسات.

وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب تضاف إلى رأسمالها السوقي بنحو 68.9 مليار درهم في 5 جلسات، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية، ولا سيما أسهم العقارات والبنوك والمرافق العامة والطاقة.