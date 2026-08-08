سوق دبي يقود الصعود.. ارتفاع جماعي للأسواق العربية في أسبوع

شهدت مؤشرات الأسواق العربية ارتفاعات جماعية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مسجلة مكاسب أسبوعية، مدعومة بتحسّن شهية المستثمرين، وتراجع حدة المخاوف الجيوسياسية، إلى جانب استمرار تدفق نتائج أعمال الشركات عن الربع الثاني من عام 2026.

جاء الدعم الأبرز من التطورات الجيوسياسية، بعدما تراجعت حدة التوترات الإقليمية، بالتزامن مع تجدد الحديث عن إمكان التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.

في الوقت نفسه، واصلت الشركات المدرجة الإعلان عن نتائج أعمالها للربع الثاني، والتي شهدت أداء قوي لبعض القطاعات، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى التركيز على أساسيات الشركات وآفاق نموها، ليسهم ذلك في دعم أداء عدد من المؤشرات العربية خلال أول أسابيع أغسطس.

سوق دبي

نجح سوق دبي في تصدر مكاسب الأسواق العربية خلال أسبوع، وأضاف السوق مكاسب أسبوعية جاوزت 25.23 مليار درهم مرتفعاً بنسبة 2.56% في 5 جلسات.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي من 960.4 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي وصولاً إلى 985.6 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وتصدّر سهم «أملاك للتمويل» ارتفاعات أسهم سوق دبي في 5 جلسات ليقفز 7.8%، وارتفعت أسهم العربية للطيران 6.94%، والإمارات دبي الوطني 6.16%، وسلامة 5.1%، وإعمار العقارية 4.55%، ودبي الإسلامي 3.85%.

في المقابل تراجعت أسهم إمباور 5.06%، وبنك الإمارات للاستثمار 4.9%، ودبي للمرطبات 4.85%، وسكون تكافل 4.44%، ودبي الوطنية للتأمين 3.7%.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 1.81% إلى مستوى 10094.67 نقطة، رابحاً ما يفوق 43.65 مليار درهم في 5 جلسات.

وتصدّر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 777.5 مليون درهم في 5 جلسات، تلاه «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 563.4 ملايين درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» جاذباً 505.85 ملايين درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم أسمنت الخليج 21%، وأيبيكس للاستثمار 17.1%، والوثبة الوطنية للتأمين 14.33%، وأبوظبي الوطنية للتكافل 13%، وعمان والإمارات للاستثمار 12.6%.

في المقابل تراجعت أسهم الخليج الاستثمارية 8.5%، وريسبونس بلس 7.1%، ودار التأمين 6.8%، وفيرتيغلوب 4.5%، والاتحاد للتامين 4.4%.

السعودية

ارتفع مؤشر السوق السعودية بنسبة 2.1%، رابحاً 221.85 نقطة، ليغلق عند مستوى 10811.57 نقطة، مقارنة مع 10589.72 نقطة بنهاية الأسبوع السابق.

وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة إلى نحو 9.533 تريليونات ريال، مقابل 9.453 تريليونات ريال في الأسبوع الماضي، لتسجل مكاسب سوقية بلغت 80.61 مليار ريال.

على صعيد التداولات، ارتفعت قيم الأسهم المتداولة بنسبة 30.47% لتصل إلى 26.82 مليار ريال، مقارنة بـ20.55 مليار ريال في الأسبوع السابق، كما صعدت كميات التداول بنسبة 26.95% إلى 1.33 مليار سهم، مقابل 1.05 مليار سهم بالأسبوع الماضي.

وعلى صعيد أداء الأسهم الفردية تصدّر سهم شركة الوطنية قائمة الارتفاعات الأسبوعية بمكاسب 23.3%، تلاه سهم أسيج بنسبة 19.53%، وميدغلف للتأمين 16.93%، بينما على الجانب الآخر، تصدّر سهم تبوك الزراعية قائمة التراجعات بخسارة 15.86%، ثم سهم كيمانول بانخفاض 13.2%، وعلم 8.33%.

الكويت

أنهت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع على ارتفاع جماعي لمؤشراتها الرئيسية؛ إذ صعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.88% ليغلق عند 9296.33 نقطة، كما ارتفع المؤشر العام بأكثر من 1% إلى 8865.62 نقطة.

وصعد مؤشر السوق الرئيس 50 بأكثر من 1.5% مسجلاً 10339.66 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 3.06% ليغلق عند 9003.95 نقاط.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنهاية الأسبوع إلى 53.06 مليار دينار كويتي، مقارنة مع 52.42 مليار دينار في الأسبوع السابق، محققة زيادة بلغت 642 مليون دينار أو ما يعادل 1.22%.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت قيم التداولات الأسبوعية بنحو 5% إلى 362.98 مليون دينار، كما انخفضت أحجام التداول بنسبة 1% لتسجل 1.29 مليار سهم، في حين ارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 5% تقريباً إلى 89.88 ألف صفقة.

وتصدر سهم الخليج للتأمين قائمة الارتفاعات الأسبوعية مسجلاً مكاسب بنسبة 39.42%، تلاه سهم الأنظمة الذي صعد بنسبة 30.6%، ثم سهم كفيك 18.62، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم تجارة قائمة تراجعات الأسهم منخفضاً بنسبة 8.24%، تلاه سهم سكب 7.16% ثم سهم سفن بانخفاض 6.82%.

قطر

صعد مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.93%، مضيفاً 191.56 نقطة، ليغلق عند مستوى 10112.25 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 608.24 مليارات ريال قطري، مقابل 594.18 مليار ريال في الأسبوع الماضي، محققة مكاسب بلغت 14.06 مليار ريال، بما يعادل 2.37%.

وعلى صعيد التداولات بلغت قيم التداولات الأسبوعية نحو 1.70 مليار ريال، فيما سجلت أحجام التداول نحو 678.21 مليون سهم، من خلال تنفيذ 124.38 ألف صفقة.

وتصدّر سهم العامة قائمة الرابحين الأسبوعية بعد ارتفاعه بنسبة 24.28%، تلاه سهم بيمه 17.7% ثم سهم دلالة 11.7%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم نبراس للطاقة قائمة التراجعات الأسبوعية بخسارة 7% تقريباً، تلاه سهم كيو إل إم 3.2%، ثم ميزة 1.44%.

مسقط

ارتفع مؤشر «مسقط 30» خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 1.25%، رابحاً 90.74 نقطة، ليغلق عند مستوى 7367.94 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق.

وارتفعت القيمة السوقية للبورصة إلى 37.829 مليار ريال عُماني، مقابل 37.583 مليار ريال في الأسبوع الماضي، محققة مكاسب بلغت 246.58 مليون ريال، بما يعادل 0.66%.

على صعيد التداولات ارتفعت قيم التداولات الأسبوعية بنسبة 3.39% لتصل إلى 264.59 مليون ريال، مقارنة بـ255.92 مليون ريال في الأسبوع السابق، كما زادت أحجام التداول بنسبة 1.85% إلى 933.1 مليون ورقة مالية، مقابل 916.14 مليون ورقة مالية في الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد أداء الأسهم الفردية، تصدر سهم الباطنة للتنمية والاستثمار قائمة الرابحين خلال الأسبوع بعد ارتفاعه بنسبة 25%، تلاه سهم العنقاء للطاقة 7.57%، ثم أوكيو لشبكات الغاز 6%، بينما جاء سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم في صدارة الخاسرين بانخفاض حاد بلغت نسبته 50.5%، تلاه سهم صناعة مواد البناء 13.33%، ثم سهم الوطنية للمنظفات الصناعية 10%.

البحرين

كذلك أنهت بورصة البحرين تعاملات الأسبوع على ارتفاع، إذ صعد مؤشر البحرين العام بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 1963.23 نقطة، فيما سجل مؤشر البحرين الإسلامي أداءً أقوى بارتفاع نسبته 1.67% ليغلق عند 921.60 نقطة.

وشهدت السوق تداولات بلغت قيمتها 3.52 ملايين دينار بحريني، من خلال تداول 11.21 مليون سهم، وسط نشاط تداولات متوازن خلال الأسبوع.

وتصدّر سهم GFH قائمة المكاسب الأسبوعية بارتفاع نحو 4%، تلاه سهم BEYON الذي صعد بنسبة 1%، ثم سهم SALAM الذي صعد بنسبة 0.98%، على الجانب الآخر، تصدّر سهم ABRAAJ قائمة خسائر الأسهم الأسبوعية بتراجع 19%، تلاه سهم BISB بانخفاض 4%، ثم APMTB بنسبة 3.15%.

مصر

وفي مصر أنهى مؤشر «EGX30» تعاملات الأسبوع عند مستوى 54676.86 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.31%، كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 9.64% ليغلق عند 19990.69 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX100 EWI بنسبة 8.61%، منهياً الفترة عند 26106.42 نقاط.

وبلغ إجمالي القيمة السوقية 4.103.8 مليارات جنيه في نهاية الفترة مما يمثل ارتفاعاً بنحو 4.24% خلال الفترة، وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 604.4 مليارات جنيه، فيما بلغت كمية التداول 18.291 مليار ورقة مالية، جرى تنفيذها من خلال 1.537 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 631.3 مليار جنيه، وكمية تداول قدرها 17.310 مليار ورقة مالية، نُفذت عبر 1.238 مليون عملية خلال الأسبوع الماضي.