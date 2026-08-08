«بي إتش إم كابيتال» أول مؤسسة مالية في الإمارات تنضم إلى بورصة أستانا

أعلنت «بي إتش إم كابيتال» تحقيق إنجاز استراتيجي جديد، بعدما أصبحت أول مؤسسة مالية في الدولة تنضم إلى بورصة أستانا الدولية كعضو صانع سوق عبر منصة «تبادل» التابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، في خطوة تعكس التزام الشركة بتعزيز الربط بين أسواق رأس المال الإقليمية والدولية، وتوسيع حضورها في الأسواق المالية.

ويتيح الإنجاز لـ«بي إتش إم كابيتال» تقديم خدمات صناعة السوق في بورصة أستانا الدولية من خلال منصة «تبادل»، وهي منصة الربط بين الأسواق التابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي توفر وصولاً سلساً إلى مجموعة من أسواق المال الإقليمية والدولية المشاركة.

وبصفتها أول مؤسسة مالية في دولة الإمارات تحقق هذا الربط، تعزز بي إتش إم كابيتال قدراتها في مجال صناعة السوق، وتوسع نطاق حضورها ضمن شبكة متنامية من الأسواق المالية الإقليمية والعالمية.

ومن خلال عضويتها كصانع سوق في بورصة أستانا الدولية، ستسهم «بي إتش إم كابيتال» في تعزيز مستويات السيولة، ودعم كفاءة اكتشاف الأسعار، وتحفيز نشاط التداول للمستثمرين، كما يؤكد هذا الإنجاز دور الشركة في دعم تكامل أسواق رأس المال الإقليمية، ويجسد التزامها المستمر بتطوير البنية التحتية للأسواق المالية والارتقاء بكفاءتها.

وقال عبدالهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بي إتش إم كابيتال»: «يمثل انضمام (بي إتش إم كابيتال) كأول مؤسسة مالية في دولة الإمارات ترتبط ببورصة أستانا الدولية كعضو صانع سوق عبر منصة (تبادل) محطة مهمة في مسيرة توسعنا الإقليمي.

ويعكس هذا الإنجاز التزامنا المستمر بتطوير قدراتنا في صناعة السوق، وتعزيز الترابط بين أسواق رأس المال الإقليمية، وتقديم حلول مبتكرة لدعم السيولة بما يسهم في خلق قيمة أكبر للمستثمرين، والمساهمة في تطوير أسواق مالية أكثر تكاملاً وكفاءة».

ويأتي الإنجاز امتداداً لاستراتيجية بي إتش إم كابيتال الرامية إلى تعزيز حضورها الإقليمي من خلال الشراكات الاستراتيجية، والاستثمار المستمر في البنية التحتية المتقدمة للتداول، وتبنّي أحدث التقنيات والابتكار في أسواق المال، كما يعزز مكانة الشركة أحد أبرز المساهمين في تطوير منظومة أسواق رأس المال المترابطة على مستوى المنطقة.

وتواصل «بي إتش إم كابيتال»، باعتبارها إحدى المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة، توسيع نطاق خدماتها المتكاملة في أسواق رأس المال، والتي تشمل خدمات الوساطة المالية، وصناعة السوق، وإدارة الأصول، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وتوفير السيولة، والاستشارات المالية، بما يدعم تطور أسواق المال الإقليمية، ويعزز تكاملها وسهولة الوصول إليها.