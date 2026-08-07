1.8 مليار درهم تداولات الأسهم المحلية

شهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية تحركات عرضية، مع استمرار حالة الحذر التي تسيطر على معنويات المستثمرين.

ويظهر أداء الأسواق في تداولات أمس الضغوط الواضحة على المؤشرات، مع سيولة متوسطة، في وقت تتداخل فيه عوامل الزخم مع إشارات القلق، وتتشابك القرارات الاستثمارية بين البحث عن العائد والتحوط من المخاطر.

وتخطت سيولة أسواق الأسهم المحلية 1.8 مليار درهم، موزعة بواقع 1.18 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و628.2 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 460.9 مليون سهم عبر تنفيذ 37.9 ألف صفقة.

وبلغت رسملة الأسهم نحو 3.919 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.938 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و981.45 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

واستحوذ سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي، بقيمة 257 مليون درهم، تعادل 40.9 % من تداولات السوق الإجمالية البالغة 628.2 مليون درهم. وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5917.96 نقطة، منخفضاً بـ1.5 %.

وارتفعت في سوق دبي سهما بنك المشرق 0.77 %، وأمانات القابضة 0.70 %، فيما سجل عدد كبير من الأسهم استقرار عند مستويات الجلسة السابقة، أبرزها الأنصاري للخدمات المالية، وأليك القابضة، ودبي التجاري، ودبي للاستثمار وتاكسي دبي.

في المقابل انخفضت أسهم سكون تكافل 4.44 %، والعربية للطيران 3.74 %، وإمباور 3.13 % وإعمار العقارية 3 %.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم بنك المشرق بقيمة 71.6 مليون درهم على عدد 238.7 ألف سهم بسعر 300 درهم للسهم.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 70.8 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 370.3 مليون درهم، مقابل 299.5 مليون مبيعات .

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» هامشياً 0.09 % عند 10120.61 نقطة.

وتصدّر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 122.14 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 116.2 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بسيولة 94 مليون درهم.

وشهد سوق أبوظبي تنفيذ صفقة على سهم شركة أسمنت الخليج بقيمة 13.56 مليون درهم على عدد 11.3 مليون سهم بسعر 1.2 درهم للسهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم أسمنت الخليج 12.7 % وعمان والإمارات للاستثمار 12.6 %، وإي سفن- أذونات 5.03 %، ورابكو للاستثمار 4.55 %، فيما تراجعت أسهم الاتحاد للتأمين 4.38 %، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 2.84 %، وسوداتل للاتصالات 2.67 %، والشارقة للأسمنت 2.54 %.

الأسواق العربية

وشهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية تراجعاً في الأداء، إذ تراجع المؤشر السعودي «تاسي» 0.70 %، والكويتي 0.25 %، والقطري 0.68 %، والبحريني 0.10 %، فيما ارتفعت بورصة مسقط 0.26 % وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر بـ0.03 %.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.70 % ليغلق عند 10812 نقطة، بتداولات 5.7 مليارات ريال.

وتصدّر سهما أسمنت أم القرى ورتال الشركات المتراجعة بأكثر من 6 %، وتراجع سهما أرامكو السعودية ومصرف الراجحي بنسبة 1 % عند 26.50 ريالاً، و64.55 ريالاً على التوالي، وانخفضت أسهم ذيب وأنابيب السعودية وسناد القابضة والخدمات الأرضية، بنسب راوحت بين 2 و6 %.

في المقابل، قفز سهما المملكة القابضة وأماك بأكثر من 4 %، وارتفعت أسهم البابطين والمنجم وأسمنت الرياض وأفالون فارما بنسب راوحت بين 2 و4 %.

مصر

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات أمس، فيما أغلق رأس المال السوقي عند مستوى 4.103.811 تريليونات جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 0.03 % ليغلق عند مستوى 54676 نقطة، فيما تراجع مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ0.14 % ليغلق عند مستوى 67162 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.06 % ليغلق عند مستوى 25511 نقطة.

وربح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 1.14 % ليغلق عند مستوى 19990 نقطة، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 0.94 % ليغلق عند مستوى 26106 نقطة.

الأردن

وصعدت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بـ0.43 % إلى 3986 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 7.6 ملايين دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.52 %، وارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.34 %، وارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات 0.18 %.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، أظهرت 43 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و25 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.