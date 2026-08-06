الأسواق المحلية تكسر الحواجز النفسية والمكاسب مستمرة

عزز سوق دبي المالي صعوده للجلسة الرابعة على التوالي، وصعد مؤشره 0.36%، أو 21.8 نقطة، مسجلاً 6007.85 نقاط، رابحاً مكاسب ناهزت 4.4 مليارات درهم، بدعم النتائج النصفية القياسية للشركات والبنوك، فضلاً عن الأداء القوي للأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة، إلى جانب زيادة احتمالات التوصّل لاتفاق لوقف التوترات الإقليمية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 992.34 مليار درهم، في نهاية جلسة الثلاثاء، إلى 996.7 مليار درهم أمس.

وقادت أسهم «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» و«الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي» و«ديوا» ارتفاعات 31 سهماً في سوق دبي، ليستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة السوق بـ 254 مليون درهم، مرتفعاً 1.36% ليغلق عند 11.96 درهماً.

وارتفعت أسهم دريك آند سكل 2.99%، وسلامة 2.72%، وبنك السلام - البحرين 2.01%، والإمارات ريم للاستثمار 1.58%، من جهة أخرى، انخفضت أسهم الأغذية المتحدة 2.65%، وسبينس 1.56%، وبي إتش إم كابيتال 0.97%، وطلبات 0.90%.

واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 34.36 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 359 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 324.7 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كذلك، صعد مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» 0.10%، إلى 10111.34 نقطة.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 211.7 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول»، جاذباً 121 مليون درهم، ثم «إي آند» بسيولة 118.9 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم أيبيكس للاستثمار 7.97%، وإشراق للاستثمار 5.4%، والواحة كابيتال 4.84% والشارقة للأسمنت 3.5% في حين تراجعت أسهم أسمنت الفجيرة 3.84%، وبنك الاستثمار 3.45%، والخليج للمشاريع الطبية 2.94%، وفينكس كروب 2.46%.

أسعار مغرية

أفاد رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث في «كامكو إنفست»، بأن زيادة احتمالات التواصل لاتفاق لوقف التوترات الإقليمية من أهم العوامل الإيجابية لتحسن أداء الأسواق الإماراتية في الوقت الراهن، لا سيما أن الأسواق كانت في حاجة لأخبار إيجابية بخصوص الوضع الجيوسياسي.

وقال : «إن هذا يعطي طمأنينة للمستثمرين، بالإضافة إلى نمو أرباح الشركات النصفية، وما يحدث حالياً هو عملية توازن للسوق، فالأسواق الإماراتية بدأت التعافي بالعودة إلى مستويات ما قبل التوترات الإقليمية».

وذكر أن تراجعات الأسهم خلال الفترات الماضية بسبب التطورات الإقليمية أدت إلى وصول أسعار أغلب الأسهم لمستويات مغرية للشراء، ولا سيما أن التقييمات لا زالت جيدة بالنسبة لهذه الأسهم، وبالتالي فهي فرصة جيدة للمستثمرين لاغتنام هذه التراجعات، خاصة في ظل قوة الاقتصاد الإماراتي والبنية التحتية والتنظيمية القوية، فضلاً عن القوانين المشجعة للاستثمار.

وأضاف رائد دياب : «هناك بيئة استثمارية مميزة بالإمارات، فضلاً عن القوة المالية والأصول الخارجية المتينة للإمارات، فكل هذه العوامل تشجع المستثمرين على النظر لبناء مراكز وعمليات دخول للشراء، فالرهان على المستقبل من نشاط اقتصادي وتعافي قطاعات السياحة والضيافة والنقل والسفر والخدمات اللوجستية والقطاع المصرفي والعقاري».

وعلى مستوى البورصات العربية، شهدت المؤشرات ارتفاعاً جماعياً في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 0.27%، والكويتي 0.26%، والقطري 0.88%، ومسقط 0.20%، والبحرين 0.46%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.29%.

السعودية

تفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» 0.27% ليغلق عند 10888 نقطة، بتداولات 5.1 مليارات ريال.

وصعد سهم مصرف الراجحي 1% عند 65 ريالاً، وقفز سهم أكوا 3% عند 201.30 ريال، وصعدت أسهم الأندية للرياضة والوطنية وأسيج وأسلاك وبي سي آي بين 5 و10%.

في المقابل، تراجع سهم أرامكو السعودية 1% عند 26.74 ريالاً، وهبط سهما رتال ومرافق 8% و10% على التوالي، وسجل سهم لومي أدنى مستوى منذ الإدراج عند 27.24 ريالاً.

مصر

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة أمس، في حين أغلق رأس المال السوقي عند مستوى 4.092.621 تريليونات جنيه.

وزاد المؤشر الرئيس لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 0.29% ليغلق عند 54659 نقطة، في حين قفز مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 0.56% ليغلق عند 67254 نقطة، وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.29% ليغلق عند مستوى 25499 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 0.16% ليغلق عند مستوى 19765 نقطة، في حين صعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 0.15% ليغلق عند مستوى 25862 نقطة.

الأردن

وانخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً 0.45%، عند 3969 نقطة، وسط سيولة 15.5 مليون دينار، إذ انخفض الرقم القياسي في القطاع المالي 0.61 % وفي قطاع الصناعة 0.22 % وفي قطاع الخدمات 0.07 %.