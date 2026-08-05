الأفضل عربياً.. سوق دبي يقفز %1.83 بمكاسب 17.2 مليار درهم

واصل سوق دبي المالي صعوده للجلسة الثالثة على التوالي، ليقفز مؤشره بـ 1.83%، أو ما يعادل 107.6 نقاط، مسجلاً 5986.07 نقطة، رابحاً مكاسب ناهزت 17.2 مليار درهم، متصدراً بذلك ارتفاعات الأسواق العربية لليوم الثاني، بدعم النتائج النصفية القياسية للشركات والبنوك، فضلاً عن الأداء القوي للأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة، لا سيما قطاع العقارات الذي قفز 4.4%.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 975.12 مليار درهم، في نهاية جلسة الاثنين، إلى 992.34 مليار درهم، بنهاية جلسة أمس.

وقاد سهم «إعمار العقارية» ارتفاعات 42 سهماً في سوق دبي، مرتفعاً 6.5%، إلى 11.80 درهماً، مستحوذاً على النصيب الأكبر من سيولة السوق بـ 468.85 مليون درهم.

وارتفعت أسهم العربية للطيران 4.74%، وسلامة 4.53%، وديار للتطوير 2.84%، وإعمار للتطوير 2.4%، والإمارات دبي الوطني 2.37%، من جهة أخرى، انخفضت أسهم الإمارات للاستثمار 4.9%، ودبي الوطنية للتأمين 4.9%، ودبي للمرطبات 4.85%، وبنك المشرق 3.67%.

واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 159.7 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 618.5 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 458.86 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كذلك، صعد مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 1.62%، إلى 10101.64 نقطة، رابحاً 55.64 مليار درهم.

وتصدر «أبوظبي الإسلامي» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 234.5 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية»، جاذباً 173.8 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة 157.8 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم الوثبة الوطنية للتأمين 14.33% بالحد الأقصى، وأسمنت الخليج 7.92%، وأبوظبي الإسلامي 7.2%، والواحة كابيتال 5.08%، فيما تراجعت أسهم العربي المتحد 5%، وإي سفن - أذونات 4.8%، والخليج اﻻستثمارية 4.4%، وإن إم دي سي 1.58%.

مكاسب

وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب تضاف إلى رأسمالها السوقي بنحو 55.64 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة، لا سيما أسهم العقارات والبنوك.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.874 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي، وصولاً إلى 3.930 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.938 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و9925.34 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، شهدت المؤشرات تبايناً في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 0.32%، فيما تراجعت بورصات الكويت 0.18%، وقطر 0.41%، ومسقط 0.19%، والبحرين 0.02%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.75%.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.32% ليغلق عند 10858 نقطة، بتداولات 6 مليارات ريال.

وتصدر سهم أسلاك الشركات المرتفعة بنسبة 10%، وصعد سهم ميدغلف للتأمين بنسبة 9%، وصعدت أسهم الأهلي السعودي وسابك للمغذيات ومعادن والبحري وسابك والتعاونية وبنك البلاد والمراعي وأديس بنسب تراوحت بين 1 و4%. في المقابل، تراجع سهم أرامكو السعودية بنسبة 1% عند 26.90 ريالاً، وهبط سهم السعودية للطاقة بنسبة 3%.

مصر

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، في ختام تعاملات أمس، فيما ربح رأس المال السوقي 51.930 جنيهاً ليبلغ عند مستوى 4.074.311 تريليونات جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 0.75% ليغلق عند مستوى 54501 نقطة، فيما قفز مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 1.07% ليغلق عند مستوى 66881 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.76% ليغلق عند مستوى 25426 نقطة.

وربح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 2.61% ليغلق عند مستوى 19796 نقطة، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 2.17% ليغلق عند مستوى 25825 نقطة.

الأردن

وانخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 0.31%، عند 3987 نقطة، وسط سيولة 14.5 مليون دينار، إذ انخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.50 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.25 بالمئة، بينما ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.35 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 41 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و39 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.