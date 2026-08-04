«وول ستريت» ترتفع في بداية أسبوع حافل بالنتائج والبيانات.. و«أمازون» تخترق 3 تريليونات

ارتفعت المؤشرات الرئيسة للبورصة الأمريكية، أمس، عقب انخفاض النفط بعد مؤشرات على تراجع حدة التوتر في الشرق الأوسط، في الوقت الذي يستعد فيه المستثمرون لأسبوع آخر حافل بإعلانات أرباح وبيانات اقتصادية.
وخلال التعاملات، صعد سهم أمازون.كوم 3.8%، وبلغت قيمة الشركة السوقية 3 تريليونات دولار لأول مرة، وزاد مؤشر داو جونز 274 نقطة أو 0.52% إلى 52759.06 نقطة في حين ربح مؤشر ستاندرد آند بورز 15.1 نقطة، أو 0.2%، ليسجل 7504.78 نقاط، وارتفع مؤشر ناسداك 78.8 نقطة، أو 0.31% إلى 25452.663 نقطة.
وانخفض مؤشر «جولدمان ساكس» للأسهم القائمة على الزخم، 35% عن ذروته في يونيو، لكنه ارتفع 9.4% منذ بداية العام. وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بالتزامن مع انخفاض النفط، ونزلت أسعار السندات لأجل عامين 5.4 نقاط أساس إلى 4.237% ونزل سعر سندات الخزانة لأجل 10 أعوام 6.5 نقطة إلى 4.68% وهبط سعر السندات لأجل 30 عاماً 5 نقاط أساس إلى 5.225%.