«وول ستريت» ترتفع في بداية أسبوع حافل بالنتائج والبيانات.. و«أمازون» تخترق 3 تريليونات

ارتفعت المؤشرات الرئيسة للبورصة الأمريكية، أمس، عقب انخفاض النفط بعد مؤشرات على تراجع حدة ⁠التوتر في الشرق الأوسط، في الوقت الذي يستعد فيه ‌المستثمرون لأسبوع آخر حافل بإعلانات أرباح ‌وبيانات اقتصادية.

وخلال التعاملات، صعد سهم أمازون.كوم 3.8%، وبلغت قيمة ‌الشركة السوقية 3 تريليونات دولار لأول مرة، وزاد مؤشر داو ‌جونز ⁠274 نقطة أو 0.52% إلى ⁠52759.06 نقطة ⁠في حين ربح مؤشر ستاندرد ⁠آند بورز 15.1 نقطة، أو 0.2%، ليسجل 7504.78 نقاط، وارتفع مؤشر ‌ناسداك 78.8 نقطة، أو 0.31% إلى 25452.663 نقطة.

وانخفض مؤشر «جولدمان ساكس» للأسهم القائمة على الزخم، 35% عن ذروته في يونيو، لكنه ارتفع 9.4% منذ بداية العام. وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بالتزامن مع انخفاض النفط، ونزلت أسعار السندات لأجل عامين 5.4 نقاط أساس إلى 4.237% ونزل سعر سندات الخزانة لأجل 10 أعوام 6.5 نقطة إلى 4.68% وهبط سعر السندات لأجل 30 عاماً 5 نقاط أساس إلى 5.225%.