أسهم دبي تربح 14.75 مليار درهم في أولى جلسات أغسطس

صعد سوق دبي المالي في أولى جلسات شهر أغسطس، وقفز مؤشره بـ 1.42%، أو ما يعادل 82.56 نقطة، مسجلاً 5878.49 نقطة، رابحاً مكاسب ناهزت 14.75 مليار درهم، ليتصدر بذلك ارتفاعات الأسواق العربية، بدعم النتائج النصفية القوية للشركات والبنوك، فضلاً عن أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 960.4 مليار درهم، في نهاية جلسة الجمعة الماضي، إلى 975.12 مليار درهم، بنهاية جلسة أمس.

وقاد سهم «المشرق» ارتفاعات 33 سهماً في سوق دبي، مرتفعاً بأكثر من 5%، إلى 270 درهماً، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ 168 مليون درهم، صاعداً 0.73%، عند 11.08 درهماً.

وارتفعت أسهم طلبات 3.8%، والإمارات دبي الوطني 3.3%، والعربية للطيران 3.27%، ودبي الإسلامي 2.9%، من جهة أخرى، انخفضت أسهم دبي التجاري 3.03%، ومصرف السلام السودان 2.24%، وجي إف إتش 1.99%، وبنك السلام- البحرين 1.5%.

وشهد سوق دبي المالي تنفيذ صفقة على سهم شركة «اتحاد إنيرجي» بقيمة 51.34 مليون درهم، على عدد 17 مليون سهم، بسعر تنفيذ 3.02 دراهم للسهم.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 27.6 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 296.6 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 269 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وكذلك، صعد مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.26%، إلى 9940.83 نقطة، رابحاً 10.64 مليارات درهم.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 228.5 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة»، جاذباً 154.96 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» بسيولة 80.7 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم ألفا ظبي القابضة 9.15%، وإن إم دي سي 4.9%، وإمستيل لمواد البناء 3.6%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 3.57%، فيما تراجعت أسهم الخليج اﻻستثمارية 5%، وإي سفن - أذونات 4.57% وبرجيل القابضة 3.2%، وفيرتيغلوب 2.26%.

مكاسب

وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب تضاف إلى رأسمالها السوقي بنحو 25.4 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة، لا سيما أسهم البنوك.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.849 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي، وصولاً إلى 3.874 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.899 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و975.12 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، شهدت أغلب المؤشرات ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 1.1%، والكويتي 0.55%، والقطري 0.83%، ومسقط 0.74%، فيما تراجعت بورصة البحرين 0.07%، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر 0.35%.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 1.1%، ليغلق عند 10824 نقطة، بتداولات 6.3 مليارات ريال.

وقفز سهم بترو رابغ بنسبة 10%، وصعد سهما جبل عمر وصادرات بنسبة 9%، وارتفع سهم أرامكو السعودية بنسبة 2%، عند 27.12 ريالاً، وصعدت أسهم هرفي للأغذية وثوب الأصيل والماجدية ومسار والإعادة السعودية والدرع العربي وليفا والخزف السعودي وأسمنت اليمامة، بنسب تراوحت بين 2 و6%.

في المقابل، تراجع سهم مصرف الراجحي بأقل من 1%، عند 64.20 ريالاً، وهبط سهم شاكر بنسبة 6%، وتراجع سهما الأول 2%، وأسمنت الشرقية 3%.

مصر

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات أمس، وأغلق رأس المال السوقي للأسهم عند مستوى 4.022.381 تريليونات جنيه. وتراجع المؤشر الرئيس لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 0.35%، ليغلق عند مستوى 54094 نقطة.

فيما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 0.33%، ليغلق عند مستوى 66173 نقطة، بينما خسر مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.33%، ليغلق عند مستوى 25235 نقطة.

وربح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 1.36%، ليغلق عند مستوى 19293 نقطة، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 1.28%، ليغلق عند مستوى 25275 نقطة.

الأردن

وانخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 0.33%، عند 3999 نقطة، وسط سيولة 16.4 مليون دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 1.19 في المئة، بينما انخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.93 في المئة.

وفي القطاع المالي بنسبة 0.51 في المئة. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 35 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و42 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.