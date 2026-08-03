وول ستريت تتجاهل الركود العالمي وتراهن على وعود ترامب





كشفت مجلة "فورتشن" (Fortune) في تقرير صحفي ، أن أسواق الأسهم في "وول ستريت" أظهرت تجنباً لافتاً للمخاوف والتراجعات التي تخيم على الأسواق العالمية، مدفوعة بتصريحات جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد فيها اقتراب التوصل إلى اتفاق مرتقب مع إيران.

وأوضح التقرير أن الأسواق المالية استجابت بإيجابية لتلميحات البيت الأبيض حول إمكانية تهدئة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ما أسهم في رفع معنويات المستثمرين وتخفيف الضغوط التضخمية الناجمة عن تقلبات أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد.

ورغم التخوفات المستمرة من تباطؤ النمو في عدة اقتصادات كبرى، تراهن الأسواق الأمريكية على أن النجاح الدبلوماسي المحتمل قد يعيد الاستقرار إلى المعابر البحرية الحيوية مثل مضيق هرمز، ويسمح بانخفاض أسعار النفط تدريجياً.

ونقلت التقرير عن محللين واستراتيجيي أسواق مالية أن مستثمري "وول ستريت" يبحثون عن محفزات قوية لتجاوز حالة التذبذب، مشيرين إلى أن أي انفراجة في الملف الإيراني ستوفر الدعم المطلوب لاستمرار مكاسب المؤشرات الرئيسية وتوجيه التركيز مجدداً نحو النتائج الفصلية للشركات والبيانات الاقتصادية المحلية. كما أشار التقرير إلى أن النهج المتفائل في الأسواق لا يخلو من الحذر، لا سيما في ظل تقلب مواقف الأطراف المعنية وتأثير التوترات السابقة على استقرار أسواق الطاقة العالمية.