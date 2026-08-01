186 مليار درهم مكاسب الأسواق المحلية في 4 أشهر

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب تضاف إلى رأسمالها السوقي جاوزت 186 مليار درهم في 4 أشهر، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة، لا سيما أسهم البنوك والصناعة والمرافق العامة والطاقة، وذلك رغم التوترات الإقليمية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.663 تريليونات درهم في آخر جلسات مارس الماضي إلى 3.849 تريليونات درهم بنهاية جلسات يوليو 2026، منها 2.889 تريليون درهم للأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و960.4 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي. وقفز مؤشر سوق دبي 6.65% محققاً مكاسب جاوزت 63.7 مليار درهم خلال 4 أشهر.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي من 896.7 مليار درهم في آخر جلسات مارس الماضي إلى 960.4 مليار درهم بآخر جلسات يوليو 2026.

وتصدر سهم «سلامة» ارتفاعات أسهم سوق دبي في 4 أشهر ليقفز 80.6%، وارتفعت أسهم اتحاد إنيرجي 75.74%، ودبي للمرطبات 59.8% وطلبات 38.34% والوطنية الدولية القابضة 33.97% والصناعات الوطنية القابضة 33.2%، وبنك المشرق 22.97% وزاد دو 21.6% والعربية للطيران 20.4% وجي إف إتش المالية 18.2% وأمانات القابضة 14.9%، وأمان 13.95% والإمارات دبي الوطني 12.9%.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في 4 أشهر بنحو 25.8 مليار درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 6.3 مليارات درهم، ثم «إعمار للتطوير» جاذباً سيولة 4.4 مليارات درهم.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 4.28% إلى 9914.62 نقطة، رابحاً ما يفوق 122.2 مليار درهم في 4 أشهر.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 11.8 مليار درهم في 4 أشهر، تلاه «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 8.5 مليارات درهم.

وتباينت مؤشرات الأسهم المحلية خلال شهر يوليو، إذ انخفض مؤشر سوق دبي 2.68% عند مستوى 5795 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 1.13% إلى 9914 نقطة.