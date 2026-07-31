«النتائج» تعزز مكاسب الأسهم المحلية بـ 13 مليار درهم

استطاعت أسواق الأسهم المحلية تحقيق مكاسب ناهزت 13 مليار درهم خلال جلسة أمس، بدعم النتائج النصفية القياسية للبنوك والشركات، فضلاً عن الأداء القوي للأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.830 تريليونات درهم في نهاية جلسة الأربعاء، وصولاً إلى 3.843 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.883 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و960.1 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

سوق دبي

نجح سوق دبي المالي في تحقيق مكاسب جاوزت 1.6 مليار درهم، رغم تراجع مؤشره هامشياً 0.08 % عند 5792.16 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 958.47 مليار درهم، في نهاية جلسة الأربعاء، إلى 960.1 مليار درهم، بنهاية جلسة أمس.

وقاد سهما «الإمارات دبي الوطني» و«تيكوم» ارتفاعات 19 سهماً في سوق دبي، وارتفعا 1.7 و1.8 % على التوالي، بعد إعلان نتائجهما القياسية عن النصف الأول من عام 2026، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ 141.5 مليون درهم، صاعداً 0.73 %، مغلقاً عند 11.06 درهماً.

وارتفعت أسهم أمانات القابضة 2.96 %، والإثمار القابضة 2.2 %، وأليك القابضة 1.4 %، وطلبات 0.95 %، من جهة أخرى، انخفضت أسهم أجيليتي للمخازن 5 %، وأمان 3.53 %، والإمارات للاستثمار 3.44 %، ودبي التجاري 2.6 %.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم شركة اتحاد إنيرجي القابضة (الخليج للملاحة سابقاً)، بقيمة إجمالية 50.8 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 17 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 2.99 درهم للسهم.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 27.44 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 308.2 ملايين درهم، مقابل مبيعات بنحو 280.8 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.40 %، إلى 9878.82 نقطة، رابحاً 11.2 مليار درهم.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 154.9 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة»، جاذباً 103.9 ملايين درهم، ثم «العالمية القابضة» بسيولة 75.7 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم البحيرة الوطنية للتأمين 8.53 %، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 6.9 %، وإن إم دي سي جروب 3.22 %، وجي إف إتش 3.1 %، فيما تراجعت أسهم فينكس كروب 4.83 %، وبنك الاستثمار 3.45 %، وسوداتل للاتصالات 3.12 %، والإمارات للتنقل 3.1 %.

الأسواق العربية

على مستوى البورصات العربية، شهدت المؤشرات تبايناً في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 0.43 %، والكويتي 0.27 %، فيما تراجعت بورصات قطر 0.86 %، ومسقط 0.06 %، والبحرين 0.18 %، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر 0.35 %.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بـ 0.43 %، ليغلق عند 10590 نقطة، بتداولات 4.6 مليارات ريال.

وصعدت أسهم مصرف الراجحي والأهلي السعودي وأرامكو السعودية وإس تي سي وبنك الرياض والبنك الأول وإم آي إس وجبل عمر، بنسب تراوحت بين 1 و3 %، وارتفع سهم تبوك الزراعية بنسبة 10 %، عند 10.34 ريالات.

في المقابل، هبط سهما كيمانول والتعاونية بالحد الأقصى، عند 35.90 ريالاً، و122.60 ريالاً على التوالي.

مصر

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، في ختام تعاملات الخميس، فيما خسر رأس المال السوقي 22.326 جنيه، ليغلق عند مستوى 3.936.839 تريليونات جنيه.

وهبط المؤشر الرئيس لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 0.35 %، ليغلق عند مستوى 53442 نقطة، فيما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 0.56 %، ليغلق عند مستوى 65157 نقطة، بينما خسر مؤشر «إيجي إكس 30 العائد الكلي» 0.35 %، ليغلق عند مستوى 24931 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 1.03 %، ليغلق عند مستوى 18233 نقطة، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 0.91 %، ليغلق عند مستوى 24035 نقطة.

الأردن

وصعدت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة قوية.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.44 %، إلى 3996 نقطة، وسط سيولة 18.1 مليون دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.68 %، وفي القطاع المالي بنسبة 0.61 %، بينما انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.58 %.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، أظهرت 48 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و36 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.