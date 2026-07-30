سوق دبي يرتفع بمكاسب 367.3 مليون درهم بدعم «البنوك»

صعد مؤشر سوق دبي المالي أمس بنسبة 0.12 %، أو ما يعادل 7 نقاط، مسجلاً 5796.79 نقطة، رابحاً مكاسب ناهزت 367.3 مليون درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاع البنوك، لاسيما سهما «الإمارات دبي الوطني» و«دبي التجاري».

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 958.1 مليار درهم، في نهاية جلسة الثلاثاء، إلى 958.47 مليار درهم أمس.

وقاد سهما «دبي التجاري» و«الإمارات دبي الوطني» ارتفاعات 17 سهماً في سوق دبي، بارتفاع 2.13 و0.95 % على التوالي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ166.9 مليون درهم ليغلق عند 10.98 دراهم.

وارتفعت أسهم الأسمنت الوطنية 7.6 %، والإمارات للاستثمار 5.2%، واتحاد إنيرجي 4.2 %، في حين انخفضت أسهم مصرف السلام السودان 2.84 %، وأمان 1.97%، وإعمار العقارية 1.96 %، وجي إف إتش 1.95 %.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 48 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 215.5 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 167.5 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كذلك، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.05 % إلى 9839.56 نقطة.

وتصدر «ألفا ظبي القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 110.4 ملايين درهم، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 98.5 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة 76.7 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم هيلي القابضة 14.6 % بالحد الأقصى، وأمريكانا للمطاعم 4.88 %، وبنك الاستثمار 3.57 %، ومجموعة أرام 3.5 %.

في المقابل، تراجعت أسهم إي 7 - أذونات 4.9 %، وأسمنت الخليج 4.66 %، ودار التأمين 4.55 %، وبريسايت 3.1 %.

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم شركة أدنوك للتوزيع بقيمة 435.14 مليون درهم على عدد 112.44 مليون سهم بسعر 3.87 دراهم للسهم.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة لامست 1.7 مليار درهم، موزعة بواقع 1.2 مليار درهم في سوق أبوظبي، و427.5 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 383 مليون سهم، عبر تنفيذ 31.3 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، شهدت أغلب المؤشرات تراجعاً في الأداء، إذ انخفض «تاسي» السعودي 1.25 %، والكويتي 0.38%، والقطري 0.16 %، والبحرين 0.37 %، في حين ارتفعت بورصة مسقط 0.47 %، وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر بورصة مصر بـ0.19 %.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 1.25% ليغلق عند 10544 نقطة، بتداولات 5.3 مليارات ريال.

وهبط سهما مصرف الراجحي والأهلي السعودي بنسبة 3 و4 % على التوالي، وتراجع سهم سابك بنسبة 3 % عند 49.86 ريالاً.

وهبطت أسهم ينساب وبنك الرياض ومصرف الإنماء ودلة الصحية وأسمنت اليمامة والمتقدمة بنسب تراوحت بين 1 و5 %.

وتصدر سهما تبوك الزراعية وتكوين ارتفاعات السوق بالحد الأقصى عند 9.40 ريالات و4.63 ريالات على التوالي، وارتفع سهم أمريكانا بنحو 8 % عند 2.25 ريال، وصعدت أسهم لوبريف وسال ولجام للرياضة والنهدي والمطاحن الأولى والمملكة بنسب تراوحت بين 1 و4 %.

مصر

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام وجلسة الأربعاء، إذ ربح رأس المال السوقي 530 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 3.959.165 تريليونات جنيه.

وهبط المؤشر الرئيس لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 0.19 % ليغلق عند مستوى 53627 نقطة، في حين انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ0.07 % ليغلق عند مستوى 65527 نقطة، وخسر مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.17 % ليغلق عند مستوى 25019 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 0.67 % ليغلق عند مستوى 18422 نقطة، في حين ربح مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 0.51 % ليغلق عند مستوى 24255 نقطة.

الأردن

ارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.53 % إلى 3978 نقطة، وسط سيولة 16.2 مليون دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 1.52 %، وارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.67 %، وانخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.56 %.