1.2 مليار درهم تداولات الأسهم.. و«إعمار» الأكثر سيولة

شهدت بعض مؤشرات البورصات العربية تحركات عرضية، مع استمرار حالة الحذر التي تسيطر على معنويات المستثمرين.

ويظهر أداء الأسواق في تداولات أمس الضغوط الواضحة على المؤشرات مع سيولة متوسطة، في وقت تتداخل فيه عوامل الزخم مع إشارات القلق، وتتشابك القرارات الاستثمارية بين البحث عن العائد والتحوط من المخاطر.

ولامست سيولة أسواق الأسهم المحلية 1.2 مليار درهم، موزعة بواقع 740 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و415.14 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 282.8 مليون سهم عبر تنفيذ 31.2 ألف صفقة.

وبلغت رسملة الأسهم نحو 3.832 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.874 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و958.1 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي، بقيمة 113.5 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ67.5 مليون درهم، ثم «طلبات» بـ45.4 مليون درهم. وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5789.73 نقطة، منخفضاً بـ0.93%.

وارتفعت أسهم في سوق دبي بي إتش إم كابيتال 2.1%، والعربية للطيران 1.4%، وسوق دبي المالي 1.4%، وتكافل الإمارات 1.2%، فيما انخفضت أسهم طلبات 4.5%، واكتتاب القابضة 2.85%، والإمارات ريم للاستثمار 2.63%، والإمارات دبي الوطني 2.5%.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 47.1 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 212.12 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 165 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9834.88 نقطة، منخفضاً 0.10%.

وتصدر «ألفا ظبي القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 102.3 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» جاذباً 81.9 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» بسيولة 72.4 مليون درهم.

وكان من ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي أسهم أوراسكوم 4.74%، وفينكس كروب 2.96%، والبنك العربي المتحد 2.9%، وإمستيل لمواد البناء 1.85%.

وفي المقابل، تراجعت أسهم إي 7 - أذونات 4.68%، وبنك الاستثمار 3.45%، وأيبيكس للاستثمار 3.13%، والخليج اﻻستثمارية 2.83%.

الأسواق العربية

وشهدت مؤشرات البورصات العربية تبايناً في الأداء، إذ تراجع المؤشر السعودي «تاسي» 0.85%، والقطري 0.62%، فيما ارتفعت بورصات الكويت 0.45%، ومسقط 0.86%، والبحرين 0.08%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر بـ0.18%.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بـ0.85% ليغلق عند 10678 نقطة، بتداولات 3.8 مليارات ريال.

وانخفض سهم أرامكو السعودية بنسبة 1% عند 26.30 ريالاً، وهبطت أسهم مصرف الراجحي وأكوا وسابك وإس تي سي وبترورابغ ومصرف الإنماء بنسب تتراوح بين 1 و4%.

وفي المقابل، صعدت أسهم سليمان الحبيب والعربي الوطني وسدافكو والسعودية للطاقة والأندلس ومدينة المعرفة بنسب تراوحت بين 1 و3%، وارتفع سهم لجام للرياضة بنحو 6% عند 74.05 ريالاً.

مصر

وتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة الثلاثاء، فيما ربح رأس المال السوقي 4.131 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 3.958.635 تريليونات جنيه.

وزاد المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 0.18% ليغلق عند مستوى 53729 نقطة، فيما تراجع مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 0.01% ليغلق عند مستوى 65570 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.19% ليغلق عند مستوى 25063 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 0.97% ليغلق عند مستوى 18300 نقطة، بينما ربح مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 0.62% ليغلق عند مستوى 24133 نقطة.

الأردن

وصعدت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بـ0.07% إلى 3957 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 19 مليون دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.47 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.86 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.20 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، أظهرت 45 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و26 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.