أسهم دبي تواصل صعودها بدعم "القيادية"

واصل مؤشر سوق دبي المالي صعوده في مستهل تداولات اليوم الثلاثاء، وصعد مؤشر سوق دبي بنسبة 0.40% قرب 5900 نقطة، فيما تراجع سوق أبوظبي هامشيا 0.08%.

وارتفع في سوق دبي أسهم العربية للطيران 1.22%، وإعمار العقارية 0.88%، والإمارات دبي الوطني 0.39%. وفي سوق أبوظبي صعدت أسهم أبوظبي التجاري 0.14%، وفينكس كروب 2.1%، وجي إف أتش 1.5%..

ويأتي هذا الأداء في ظل تحسن شهية المستثمرين، مدفوعاً بنتائج مالية قوية للشركات والبنوك المدرجة، واستمرار متانة الاقتصاد الإماراتي، إلى جانب توقعات إيجابية بشأن نمو القطاعات الرئيسية مثل العقارات والبنوك والطاقة.

كما يستفيد السوق من ارتفاع مستويات السيولة وعودة المستثمرين الأجانب والمؤسسات إلى زيادة مراكزهم الاستثمارية، وسط تفاؤل باستمرار النشاط الاقتصادي واستقرار السياسات النقدية.

ويترقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة المزيد من النتائج الفصلية والإعلانات المؤسسية التي قد تسهم في تحديد اتجاهات الأسواق.