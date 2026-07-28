الأسهم الأمريكية تلتقط أنفاسها.. و«داو جونز» يضيف 500 نقطة

ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تداولات أمس، مدعومة بتراجع أسعار النفط، عقب توقف الضربات بين الولايات المتحدة وإيران. وارتفع المؤشر ​داو جونز ‌الصناعي ​500 ⁠نقطة، أو 0.99%، ​⁠وصعد المؤشر ⁠ستاندرد آند بورز ⁠500 بمقدار 26 نقطة، أو 0.36%، وزاد ‌المؤشر ناسداك المجمع 88 ​نقطة، أو 0.32%.

ويترقب المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، غداً، وسط توقعات بتثبيتها، في حين تسعر الأسواق احتمالاً بنسبة 80% لرفعها في اجتماع سبتمبر، بحسب أداة «سي إم إي فيدووتش».

أوروبا

ارتفعت المؤشرات الأوروبية بنسبة ​تقارب 1% خلال التداولات، وسط هدوء التوترات الجيوسياسية، في وقت يترقب فيه المستثمرون إعلان نتائج شركات أمريكية كبرى للتكنولوجيا.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 ⁠الأوروبي 0.8% إلى 649.34 نقطة.

وانخفضت العقود ‌الآجلة لخام برنت، ليتراجع المؤشر ‌الفرعي لقطاع الطاقة 2%، ليلحق بقطاع المرافق ويكونا القطاعين الوحيدين المتراجعين على المؤشر ستوكس ​600.

وتصدر قطاعا ‌السياحة والسفر ​والترفيه المكاسب، إذ ارتفعا ⁠2.4%، بعد أن عزز انخفاض أسعار النفط التوقعات بالنسبة لشركات الطيران. وارتفعت أسهم لوفتهانزا ​وآي.إيه.جي ⁠3.7% لكل منهما، وزاد سهم رايان إير 3.4%.

وستشهد أوروبا أيضاً موجة ‌من إعلان النتائج المالية لأعمال الشركات. وزاد سهم فودافون 3.7% ​بعد أن رفعت شركة الاتصالات توقعاتها عقب صفقة سفاري كوم، وأعلنت أنها تتوقع تحقيق نتائج عند أعلى حد من النطاق التقديري المعدل.

ارتفعت المؤشرات اليابانية في مستهل تعاملات الأسبوع مدعومة ​بتراجع أسعار النفط، حيث أغلق المؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع 0.5% ليغلق عند 64931.19 نقطة بعد جلسة متقلبة بين المكاسب والخسائر. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.37% ليصل إلى 4066.07 نقطة.

وقال ‌تاكايوكي مياجيما، الخبير الاقتصادي في مجموعة سوني المالية: «من المفترض أن يدعم انحسار القلق من ارتفاع أسعار النفط الأسهم اليابانية بشكل عام، ويتوقع أيضاً إعادة شراء ‌أسهم سجلت اتجاهاً تصحيحياً متزايداً خلال الأسبوع الماضي».

وأضاف: «لكن مع اقتراب ‌موعد إعلان شركات خدمات سحابية أمريكية كبرى عن نتائجها هذا الأسبوع، ‌قد يتردد المستثمرون في ‌السعي بقوة وراء شراء الأسهم الرابحة، إذ يقيمون خطط الإنفاق الرأسمالي وتحول استثمارات الذكاء الاصطناعي إلى عائدات ​مالية».

ويركز المستثمرون على ‌أسبوع حافل بإعلان ​النتائج في الولايات المتحدة واليابان، وقرارات للبنوك ⁠المركزية.

وفي طوكيو من المقرر أن تعلن شركة أدفانتست المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق، عن نتائج الأعمال يوم الأربعاء، وتعلن شركة كيوكسيا لتصنيع الرقائق ​عن نتائجها ⁠المالية يوم الجمعة. وتشهد ⁠السوق اتجاهاً إيجابياً، إذ ارتفع 194 سهماً على المؤشر نيكاي مقابل انخفاض 31 سهماً.

وسجلت شركة شيفت لخدمات اختبار البرمجيات وضمان الجودة أكبر المكاسب من حيث ⁠النسبة المئوية على المؤشر، إذ قفز سهم الشركة 9.32%، تليها شركة باي كارنت التي تقدم خدمات استشارية التي ارتفع سهمها 8.95% وأيضاً شيسيدو، وهي شركة عالمية لمستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، التي ارتفع سهمها 7.62%.

لكن سهم شين-إتسو كيميكال هوى 8.3%، ما ‌جعل الشركة المصنعة للسيليكون والمنتجات الكيميائية أكبر الخاسرين من حيث النسبة المئوية على المؤشر نيكاي، بعد ​أن جاءت توقعات أرباحها الصافية المجمعة للسنة بأكملها أقل من توقعات السوق.

وهذه هي أكبر خسارة مئوية للسهم منذ يناير. وتراجعت أسهم فوجيكورا المنتجة للألياف الضوئية 5.83%، وتراجعت أسهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار ​في مجال التكنولوجيا 3.07%.