أسهم دبي تقود ارتفاعات البورصات العربية بمكاسب 7.7 مليارات درهم

صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.99 %، أو ما يعادل 57 نقطة، مسجلاً 5844.07 نقطة، رابحاً مكاسب جاوزت 7.7 مليارات درهم، ليتصدر بذلك ارتفاعات الأسواق العربية، بدعم أداء الأسهم القيادية، فضلاً عن النتائج النصفية القوية لقطاع البنوك.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 959.4 مليار درهم، في نهاية جلسة الجمعة الماضي، إلى 967.13 مليار درهم، بنهاية جلسة أمس.

وقادت أسهم «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» و«الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي» ارتفاعات 37 سهماً في سوق دبي، ليستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ 171.8 مليون درهم، مرتفعاً 1.99% ليغلق عند 11.3 درهماً.

وارتفعت أسهم أمان 7.4%، وتكافل الإمارات 4.4%، ودريك آند سكل 3.5%، واكتتاب القابضة 3.2%، من جهة أخرى، انخفضت أسهم الإمارات للاستثمار 4.9%، وبي إتش إم كابيتال 4.86%، والإسمنت الوطنية 4%، وتبريد 3.4%.

واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 10.2 ملايين درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 226.3 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 216.13 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كذلك، صعد مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.17%، إلى 9845.11 نقطة، رابحاً 6.8 مليارات درهم.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 165.55 مليون درهم، تلاه «أبوظبي التجاري»، جاذباً 122.8 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 99.14 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم أدنوك للحفر 2.27%، وأسمنت الخليج 1.98%، وإشراق للاستثمار 1.96%، وأبوظبي التجاري 1.8%، فيما تراجعت أسهم الخليج اﻻستثمارية 4.8%، وفينكس كروب 4.25%، ورأس الخيمة للأسمنت 2.93%، وأجيليتي جلوبال 1.7%.

وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب تضاف إلى رأسمالها السوقي بنحو 14.5 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة، لا سيما أسهم العقارات والبنوك والطاقة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.832 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي، وصولاً إلى 3.846 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.879 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و967.13 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، شهدت أغلب المؤشرات ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 0.02 %، والكويتي 0.66 %، والقطري 0.82%، ومسقط 0.28 %، فيما تراجعت بورصة البحرين 0.02 %، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.40%.

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.02% ليغلق عند 10769 نقطة، بتداولات 4.4 مليارات ريال.

وصعدت أسهم بي إس إف والبحري والصناعات الكهربائية ومجموعة إم بي سي والدوائية وعلم وإس تي سي بنسب تراوحت بين 1 و3%، وارتفع سهم بترورابغ بنسبة 4% عند 15.92 ريالاً.

في المقابل، تصدر سهم أسمنت العربية الأسهم المتراجعة بنسبة 6% عند 22.11 ريالاً، وتراجعت أسهم سابك والحفر العربية وجبل عمر والأبحاث والإعلام وسدافكو والمملكة والسعودي الألماني بنسب تتراوح بين 1 و4%.

مصر

وصعدت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، في ختام تعاملات أمس، فيما ربح رأس المال السوقي 17.976 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.954.504 تريليونات جنيه.

وزاد المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 0.40% ليغلق عند مستوى 53633 نقطة، فيما قفز مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 0.27% ليغلق عند مستوى 65573 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 30 الكلي» 0.41% ليغلق عند مستوى 25021 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 1.51% ليغلق عند مستوى 18124 نقطة، بينما ربح مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 1.16% ليغلق عند مستوى 23984 نقطة.

الأردن

وارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.39 %، إلى 3954 نقطة، وسط سيولة 22.1 مليون دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.90 %، وفي القطاع المالي بنسبة 0.35 %، بينما انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.37 %.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 43 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و27 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.