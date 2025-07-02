سوق دبي يغلق قرب 5700 نقطة في أولى جلسات يوليو

4.06 تريليونات درهم رسملة الأسهم المحلية في بداية تداولات النصف الثاني

سجلت رسملة الأسهم المحلية نحو 4.06 تريليونات درهم في ختام تداولات أمس، أولى جلسات شهر يوليو، موزعة بواقع 3.073 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و992.74 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 1.8 مليار درهم، موزعة بواقع 1.06 مليار درهم في سوق أبوظبي، و730.2 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 692.7 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 42 ألف صفقة.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي قرب مستوى 5700 نقطة، منخفضاً بـ0.23%.

واستحوذ سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» على نحو 45.4% من سيولة سوق دبي المالي بقيمة 331.2 مليون درهم، في حين قفز سهم «النعيم القابضة» بالحد الأقصى عند 1.87 درهم، ليقود ارتفاعات 22 سهماً بسوق دبي، وصعدت أسهم «المزايا القابضة» 5.3%، و«الفردوس القابضة» 4.64%، و«الصناعات الوطنية القابضة» 4.5%، بينما انخفضت أسهم «الاستشارات المالية الدولية» 4.9%، و«أمانات القابضة» 2.7%، و«ديوا» 2.13%.

وكان سهم الاتحاد العقارية، أكثر الأسهم تداولا، وارتفع بنسبة 2.05% إلى 0.746 درهم، ليُسجل بذلك أعلى إغلاق له منذ يوليو 2018، مع تداولات قاربت 86 مليون سهم.

كما انخفض «أملاك للتمويل» 1.8%، وكانت عمومية أملاك قد وافقت، أول من أمس، على تحويل رصيد الاحتياطي الخاص والاحتياطي القانوني كما بتاريخ 31 ديسمبر 2025 من أجل تخفيض الخسائر المتراكمة جزئياً.

وشهد سوق دبي، تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة «الخليج للملاحة القابضة» بقيمة 22.8 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 4 ملايين سهم من أسهم الشركة بسعر تنفيذ 5.69 دراهم للسهم. وانخفض سهم «سالك» بنسبة 0.3% عند 6.03 درهم.

وأقفل سهم «إعمار العقارية» على انخفاض بنسبة 0.7% عند 13.50 درهم، وبتداولات قاربت 18 مليون سهم.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 34.7 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 226.4 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 191.7 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9928.54 نقطة متراجعاً 0.29% خلال جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 122.7 مليون درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» جاذباً 110.24 ملايين درهم، ثم «أدنوك للغاز» بسيولة 82.25 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي أسهم «أسمنت الفجيرة» 8.9%، وارتفع «إمستيل لمواد البناء» 5.9%، وسجل سهم أمستيل أعلى إغلاق له منذ مايو 2024.

كما ارتفع سهم «ألفا داتا» 4.14%، و«أبوظبي لبناء السفن» 3.65%، كما ارتفع سهم الواحة كابيتال بنسبة 2% عند 1.570 درهم.

في المقابل، انخفضت أسهم «اﻻتحاد للتأمين» 9.9%، و«أبوظبي الوطنية للتكافل» 9.9%، و«الفجيرة الوطني» 7.6%، و«جي إف إتش المالية» 5.6%.

وكان سهم «إشراق للاستثمار» أكثر الأسهم تداولا، وارتفع بنسبة 2.8% إلى 0.470 درهم، وبتداولات تجاوزت 55 مليون سهم.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، تراجع مؤشر «تاسي» السعودي 0.38%، والكويت 0.59%، وقطر 0.48%، بينما صعدت بورصة مسقط 0.28%، والبحرين 0.01%، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر 0.46%.

السعودية

وتراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.38% ليغلق عند 11122 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.6 مليارات ريال.

وانخفض سهم أكوا باور بنسبة 2% عند 248 ريالاً، وسط تداولات بلغت نحو 1.4 مليون سهم وبقيمة تجاوزت 360 مليون ريال، وهبط سهم الأهلي السعودي بأكثر من 1% عند 35.72 ريالاً. وتراجعت أسهم بنك البلاد، ويو سي أي سي، ومجموعة صافولا، وأماك، والأندلس، وأسترا الصناعية، وتهامة بنسب تراوح بين 2 و3%.

في المقابل، ارتفع سهما مصرف الراجحي، وأرامكو السعودية، بأقل من 1%، في حين تصدر سهم بترو رابغ ارتفاعات السوق بنسبة 10% عند 7.94 ريالات، وسط تداولات تجاوزت 8 ملايين سهم.

مصر

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وبلغت قيمة التداول 5.2 مليارات جنيه.

وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 32707 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 40578 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 14690 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 9882 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان»، بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 13348 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 3401 نقطة.