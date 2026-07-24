مكاسب الأسهم المحلية تتخطى 10 مليارات درهم

نجحت أسواق الأسهم المحلية في تحقيق مكاسب تضاف إلى رأسمالها السوقي جاوزت 10 مليارات درهم في 5 جلسات، بدعم النتائج النصفية القوية للبنوك والشركات، فضلاً عن أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية، ولا سيما أسهم البنوك والصناعة والمرافق العامة والطاقة، وذلك رغم التوترات الإقليمية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.822 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي وصولاً إلى 3.831 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.873 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و959.4 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وبلغت سيولة الأسهم المحلية نحو 6.7 مليارات درهم في 5 جلسات، موزعة بواقع 4.5 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و2.2 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 1.8 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 162.15 ألف صفقة.

وحقق سوق دبي مكاسب أسبوعية ناهزت 968 مليون درهم، رغم تراجع مؤشره بنسبة 0.46% في 5 جلسات.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي من 958.4 مليارات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي وصولاً إلى 959.4 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وتصدر سهم «سلامة» ارتفاعات أسهم سوق دبي في 5 جلسات ليقفز 11.1%، وارتفعت أسهم تكافل الإمارات 6%، والإسمنت الوطنية 5.4%، والوطنية للتأمينات العامة 4.1%، وأمان 3.6%.

في المقابل، تراجعت أسهم العربية للطيران 6.36%، وسبينس 5.47%، وديار للتطوير 5.45%، والإثمار القابضة 5.3%، ومصرف السلام السودان 4.4%.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في 5 جلسات بنحو 574.6 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 191.6 مليون درهم، ثم «اتحاد أنيرجي» جاذباً سيولة 165 مليون درهم.

إلى ذلك، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.48% إلى مستوى 9828.14 نقطة، رابحاً ما يفوق 9 مليارات درهم في 5 جلسات.

وتصدر «ألفا ظبي القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 453.8 مليون درهم في 5 جلسات، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة 420.36 مليون درهم، ثم «أدنوك للتوزيع» جاذباً 411.4 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم أبوظبي الوطنية للتكافل 14.94%، وبرجيل القابضة 12.15%، وأسمنت الخليج 5%، وأبوظبي الأول 4.83%، ولولو للتجزئة 4.35%.

في المقابل، تراجعت أسهم فينكس كروب 8%، والصير للمعدات 4.52%، والفجيرة لصناعات البناء 4.2%، والإمارات للتنقل 3.4%، وحياة للتأمين 3.2%.

وتراجعت أسهم الإمارات في جلسة تعاملات آخر الأسبوع، مع استمرار حالة الحذر التي تسيطر على معنويات المستثمرين جراء التطورات الجيوسياسية في المنطقة. وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.13% ليغلق عند 9828.14 نقطة، فيما انخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.21% إلى 5786.97 نقطة.