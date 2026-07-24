نتائج البنوك ترفع سوق دبي بمكاسب 5.2 مليارات درهم

19.5 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

عاود مؤشر سوق دبي المالي صعوده مجدداً، مرتفعاً بنسبة 0.24 %، أو ما يعادل 13.7 نقطة، مسجلاً 5799.04 نقطة، رابحاً مكاسب ناهزت 5.2 مليارات درهم، بدعم النتائج النصفية القوية لقطاع البنوك وأداء الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 954.75 مليار درهم، في نهاية جلسة الأربعاء، إلى 959.9 مليار درهم، بنهاية جلسة أمس.

وقاد سهم «الإمارات دبي الوطني» ارتفاعات 20 سهماً في سوق دبي، مرتفعاً بأكثر من 3 % إلى 30.18 درهماً، بعد إعلان نتائجه القياسية عن النصف الأول من عام 2026، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ 86.8 مليون درهم، مغلقاً عند 11.12 درهماً.

وارتفعت أسهم الوطنية للتأمينات العامة 4.1 %، والإمارات ريم للاستثمار 2.76 %، وأليك القابضة 2.07 %، ودبي الإسلامي 1.6%، من جهة أخرى، انخفضت أسهم سبينس 2.4 %، وأرامكس 2.3 %، ودو 2.1 %، وطلبات 1.8 %.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 18.7 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 173.7 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 155 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كذلك، صعد مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.72%، إلى 9840.64 نقطة، رابحاً 14.34 مليار درهم.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 226.3 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة»، جاذباً 84.7 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 79 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم أبوظبي الوطنية للتكافل 14.94 % بالحد الأقصى، وأبوظبي الأول 6.3 %، ورأس الخيمة للأسمنت 3.02 %، والواحة كابيتال 2.35 %، فيما تراجعت أسهم دار التأمين 4.7 %، وبنك الاستثمار 3.45 %، وفيرتيغلوب 2.99 %، والشارقة للأسمنت 2.58 %.

مكاسب

ونجحت أسواق الأسهم المحلية في تحقيق مكاسب تضاف إلى رأسمالها السوقي بنحو 19.5 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة، لا سيما أسهم البنوك.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.819 تريليونات درهم في نهاية جلسة الأربعاء، وصولاً إلى 3.838 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.878 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و959.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، شهدت أغلب المؤشرات ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 0.27 %، والكويتي 0.48 %، ومسقط 0.08 %، والبحرين 0.09 %، فيما تراجعت بورصة قطر 0.34 %، وخارج منطقة الخليج، أعلنت البورصة المصرية تعطيل العمل رسمياً يوم أمس الموافق 23 يوليو 2026، على أن يستأنف العمل واستقبال جلسات التداول اعتباراً من يوم الأحد الموافق 26 يوليو 2026.

السعودية

وتفصيلاً، صعد مؤشر السوق السعودي «تاسي» بـ 0.27 %، ليغلق عند 10804 نقاط، بتداولات 4 مليارات ريال.

وقفز سهم الصناعات الكهربائية بالحد الأقصى عند 14.83 ريالاً، وارتفعت أسهم أكوا وأرامكو وسليمان الحبيب والحفر العربية والبابطين وسيسكو القابضة وبوبا العربية وعلم، بنسب تتراوح بين 1 و4 %. في المقابل، تراجع سهم الأهلي السعودي بنسبة 1 %، عند 39.56 ريالاً، وهبطت أسهم سابك ودار الأركان وسبكيم وجرير والعربية وبنك الاستثمار وجمجوم فارما، بنسب تراوحت بين 1 و3 %.

الأردن

وصعدت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.03 %، إلى 3932 نقطة، وسط سيولة 11.7 مليون دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.59 في المئة، وانخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.45 في المئة، وارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.12 في المئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 38 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و28 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.