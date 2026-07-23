1.3 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية.. وصفقة في دبي بـ29.8 مليوناً

شهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية تحركات عرضية، على وقع التطورات الإقليمية، مع استمرار حالة الحذر التي تسيطر على معنويات المستثمرين.

ويعكس أداء الأسواق في تداولات أمس الضغوط الواضحة على المؤشرات مع سيولة متوسطة، في وقت تتداخل فيه عوامل الزخم مع إشارات القلق، وتتشابك القرارات الاستثمارية بين البحث عن العائد والتحوّط من المخاطر.

ولامست سيولة أسواق الأسهم المحلية 1.3 مليار درهم، موزعة بواقع 882.5 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و402.6 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 388.5 مليون سهم عبر تنفيذ 30.2 ألف صفقة.

وبلغت رسملة الأسهم نحو 3.819 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.864 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و954.75 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي، بقيمة 102 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ37.4 مليون درهم، ثم «ديوا» بـ28.4 مليون درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5785.31 نقطة، منخفضاً بـ0.47 %. وارتفعت أسهم الأسمنت الوطنية 6.6 %، وسلامة

2.86 %، وأمان 1.63 %، وإعمار للتطوير 1.4 %، فيما انخفضت أسهم بي إتش إم كابيتال 4.9 %، والإمارات ريم للاستثمار

4.74 %، ومصرف السلام السودان 3.5 %، وأليك القابضة 3.3 %.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة اتحاد إنيرجي القابضة «الخليج للملاحة سابقاً» بقيمة إجمالية 29.8 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 10.6 ملايين سهم من أسهم الشركة بسعر تنفيذ 2.80 درهم للسهم.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 4.7 ملايين درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 226.2 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 221.5 مليون درهم.

سوق أبوظبي

أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9771.47 نقطة، منخفضاً 0.13 %.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 91.1 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 90.7 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» بسيولة 64.4 مليون درهم.

وكان من ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي أسهم بنك الاستثمار 3.57 %، وبرجيل القابضة 1.7 %، وأبوظبي للموانئ 1.63 %، وأيبيكس للاستثمار 1.57 %.

في المقابل، تراجعت أسهم فينكس كروب 4.88 %، والإمارات للتنقل 4.6 %، ودار التأمين 3.87 %، وأجيليتي جلوبال 2.8 %.

الأسواق العربية

شهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية تراجعاً في الأداء، إذ تراجعت بورصات الكويت 0.12 %، وقطر 0.40 %، والبحرين 0.08 %، فيما ارتفع المؤشر السعودي «تاسي» 0.72 %، ومسقط 0.28 %، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر بـ0.11 %.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بـ0.72 % ليغلق عند 10775 نقطة، بتداولات 3.8 مليارات ريال.

وارتفع سهم الأهلي السعودي بنسبة 3 % عند 39.90 ريالاً، وصعد سهم ينساب بنسبة 4% عند 32.56 ريالاً، وزادت أسهم سابك والسعودية للطاقة والبنك الأول ومعادن والمتقدمة وسابتكو وأماك والدوائية بنسب تتراوح بين 2 و4 %.

في المقابل، هبط سهم أنابيب الشرق بالحد الأقصى عند 198.90 ريالاً، وتراجعت أسهم الأبحاث والإعلام وإم بي سي والسعودي الألماني ومتكاملة والخريف والموارد بنسب تراوحت بين 1 و4 %.

مصر

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات، أمس، فيما ربح رأس المال السوقي 4.607 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 3.951.140 تريليونات جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 0.11 % ليغلق عند مستوى 53931 نقطة، فيما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 0.14 % ليغلق عند مستوى 66032 نقطة، بينما خسر مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.11 % ليغلق عند مستوى 25159 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 0.69 % ليغلق عند مستوى 17706 نقاط، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 0.49 % ليغلق عند مستوى 23597 نقطة.

الأردن

صعدت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بـ0.47 % إلى 3931 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 13.8 مليون دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي قطاع الصناعة بنسبة 2.04 %، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.50 %، بينما انخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.01 %.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 40 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و21 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.