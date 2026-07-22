انتعاش شركات الرقائق ينتقل للأسواق العالمية

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في ​وول ستريت، أمس، إذ تواصل أسهم شركات الرقائق انتعاشها بعد أحدث موجة بيع، في وقت يترقب ‌فيه المستثمرون إعلانات نتائج أعمال شركات ‌التكنولوجيا الكبرى بحثاً عن ‌مؤشرات حول ‌مستقبل تداول أسهم ‌شركات الذكاء الاصطناعي.

وارتفع مؤشر ​داو ‌جونز ​الصناعي بنسبة 0.15 %، ⁠وصعد مؤشر ⁠ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.63 %، وتقدم مؤشر ناسداك ‌المجمع بنسبة ​1.04 %.

كذلك ارتفعت الأسهم الأوروبية ​بشكل طفيف، في حين يقيم المستثمرون مجموعة جديدة من أرباح الشركات.

وارتفع مؤشر ستوكس ⁠600 الأوروبي بنسبة 0.3 %، وصعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.50 %، وتقدم مؤشر فايننشال تايمز بنسبة 0.39 %، وزاد مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.09 %.

وفي طوكيو، ارتفع مؤشر نيكاي بعدما فتحت ​الأسواق من جديد عقب عطلة ومع إسراع المستثمرين إلى ‌شراء أسهم ​بأسعار منخفضة في أعقاب أكبر موجة بيع أسبوعية يشهدها المؤشر في أكثر من عام.

وصعد نيكاي 225 بنسبة 3.26 % ليعوض جزءاً من خسائره التي بلغت 6.4 % الأسبوع الماضي.