«القيادية» ترفع سوق دبي بمكاسب 3.6 مليارات درهم

عاود مؤشر سوق دبي المالي صعوده مجدداً، مرتفعاً بنسبة 0.28%، أو ما يعادل 16 نقطة، مسجلاً 5812.37 نقطة، رابحاً مكاسب جاوزت 3.6 مليارات درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والصناعة والمرافق العامة والاتصالات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 959.12 مليار درهم، في نهاية جلسة الاثنين، إلى 962.7 مليار درهم، بنهاية جلسة أمس.

وتصدر سهم «أمان» ارتفاعات 23 سهماً في سوق دبي، مرتفعاً 2.8%، عند 0.369 درهم، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ 126.4 مليون درهم، مرتفعاً 0.91%، ليغلق عند 11.14 درهماً.

وارتفعت أسهم الإمارات ريم للاستثمار 2.7%، وسلامة 2.7%، وتبريد 2.36%، من جهة أخرى، انخفضت أسهم بنك السلام- البحرين 2.49%، والعربية للطيران 2.2%، وتعاونية الاتحاد 0.90%، واكتتاب القابضة 0.71%.

وشهد سوق دبي المالي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم اتحاد إنيرجي بقيمة 68.4 مليون درهم على 24 مليون سهم بسعر 2.85 درهم للسهم.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 41.9 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 325.1 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 283.2 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كذلك، صعد مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.35% إلى 9784.62 نقطة، رابحاً 11.4 مليار درهم.

وتصدر «أبوظبي التجاري» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 101.2 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة»، جاذباً 92.3 مليون درهم، ثم «بروج» بسيولة 81.8 مليون درهم.

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية تنفيذ صفقة كبرى على أسهم شركة «أدنوك للتوزيع» بقيمة 146.68 مليون درهم على عدد 38 مليون سهم، بسعر 3.86 دراهم للسهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم الشارقة للأسمنت 6.36%، والخليج للمشاريع الطبية 5.2%، وأمريكانا للمطاعم 3.53%، وإن إم دي سي 2.97%، فيما تراجعت أسهم الفجيرة لصناعات البناء 4.2%، وجي إف إتش 2.5%، ورأس الخيمة للأسمنت 2.04%، وأيبيكس للاستثمار 1.55%.

مكاسب

ونجحت أسواق الأسهم المحلية في تحقيق مكاسب تضاف إلى رأسمالها السوقي بنحو 15 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية، ولا سيما أسهم الصناعة والمرافق العامة والطاقة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.812 تريليونات درهم في نهاية جلسة الاثنين وصولاً إلى 3.828 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.865 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و962.7 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، شهدت المؤشرات تبايناً في الأداء، إذ انخفض «تاسي» السعودي 0.40%، والكويتي 0.05%، ومسقط 1.99%، فيما ارتفعت بورصتا قطر 0.23%، والبحرين 0.06%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر بـ 1.63%.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بـ0.40% ليغلق عند 10699 نقطة، بتداولات 4.1 مليارات ريال.

وتراجعت أسهم البنك الأول وإس تي سي والسعودية للطاقة ولوبريف واللجين والبحري والبحر الأحمر بنسب تتراوح بين 1 و4%، وتراجع سهم مصرف الراجحي بنسبة 2% عند 64 ريالاً، وهبط سهم مصرف الإنماء بنسبة 4% عند 23.51 ريالاً.

في المقابل، ارتفع سهم الأهلي السعودي بنسبة 1% عند 38.80 ريالاً، وصعدت أسهم ينساب وبي إس إف وعلم وغازكو والخريف والموارد وجي آي جي بنسب تراوحت بين 2 و6%، وارتفع سهم الدريس بنسبة 6% عند 114.10 ريالاً.

مصر

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الثلاثاء، فيما ربح رأس المال السوقي 33.298 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.946.533 تريليونات جنيه.

وزاد المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 1.63% ليغلق عند مستوى 53989 نقطة، فيما قفز مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ1.41% ليغلق عند مستوى 66124 نقطة، بينما ربح مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 1.63% ليغلق عند مستوى 25187 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 0.13% ليغلق عند مستوى 17584 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 0.36% ليغلق عند مستوى 23482 نقطة.

الأردن

وصعدت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.16%، إلى 3912 نقطة، وسط سيولة 19.6 مليون دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 1.40 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.18 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.80 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 36 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و25 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.