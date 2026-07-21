توزيعات الأرباح العالمية ترتفع 10.1% إلى 424.5 مليار دولار في الربع الأول من 2026

ارتفعت توزيعات الأرباح العالمية إلى 424.5 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2026، بنمو 10.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين تراجعت عمليات إعادة شراء الأسهم بنسبة 3.1% إلى 425.7 مليار دولار، في مؤشر على تحول الشركات نحو سياسة أكثر تحفظاً في إعادة رأس المال إلى المساهمين، بحسب الإصدار الأول من المؤشر العالمي لتوزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم الصادر عن جانس هاندرسن.

ويوسع المؤشر الجديد نطاق الدراسات السابقة الخاصة بتوزيعات الأرباح ليشمل أيضاً عمليات إعادة شراء الأسهم، مع تقديم تحليل مخصص لأسواق الشرق الأوسط، بما يوفر رؤية أشمل لسياسات إعادة رأس المال لدى أكبر الشركات العالمية.

وسجلت شركات الشرق الأوسط توزيعات أرباح بلغت 29.2 مليار دولار خلال الربع الأول، فيما ارتفعت توزيعات الأرباح الأساسية بنسبة 4% على أساس سنوي، رغم تراجع التوزيعات الرئيسية بنسبة 5% نتيجة اختلاف توقيت صرف الأرباح وليس بسبب ضعف الأداء التشغيلي.

واحتفظت الولايات المتحدة بصدارة الأسواق العالمية في إعادة رأس المال إلى المساهمين، بعدما وزعت 183.5 مليار دولار كأرباح، ونفذت عمليات إعادة شراء أسهم بقيمة 266.7 مليار دولار، مدعومة بأداء قوي لقطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية والطاقة.

وفي أوروبا، ارتفعت توزيعات الأرباح إلى 67.4 مليار دولار بزيادة 35.5%، مدفوعة بتأثيرات أسعار الصرف وتوقيت التوزيعات، فيما تصدرت سويسرا القارة الأوروبية بإجمالي توزيعات بلغ 27.3 مليار دولار، تلتها الدنمارك بـ9.4 مليار دولار.

وعلى مستوى الشرق الأوسط، جاءت السعودية في الصدارة بتوزيعات بلغت 24.5 مليار دولار، مستحوذة على نحو 84% من إجمالي توزيعات المنطقة، تلتها قطر بتوزيعات بلغت 2 مليار دولار، ثم الإمارات بقيمة 1.7 مليار دولار، مع الإشارة إلى أن انخفاض التوزيعات الرئيسية في الإمارات يعود إلى توقيت توزيع أرباح مصرف دبي الإسلامي وليس إلى تراجع النشاط الأساسي.

قطاعياً، حافظ القطاع المالي على موقعه كأكبر موزع للأرباح عالمياً بإجمالي 90.8 مليار دولار، كما تصدر عمليات إعادة شراء الأسهم بقيمة 110.7 مليار دولار، بما يمثل أكثر من ثلث إجمالي العمليات المسجلة عالمياً.

في المقابل، سجل قطاع المواد الأساسية أعلى معدل نمو في توزيعات الأرباح بين جميع القطاعات، بزيادة 47.1%، مدعوماً بالطلب المتزايد على المعادن الحيوية مثل النحاس والليثيوم المستخدمة في مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

كما واصل قطاع التكنولوجيا دوره المحوري في إعادة رأس المال للمساهمين، عبر توزيعات بلغت 43.7 مليار دولار وعمليات إعادة شراء أسهم بقيمة 66.6 مليار دولار خلال الربع الأول.

ورفعت جانس هاندرسن توقعاتها لنمو توزيعات الأرباح العالمية خلال عام 2026 إلى 8.3% مقارنة مع 6.8% في عام 2025، في حين توقعت تراجع عمليات إعادة شراء الأسهم بنسبة 1.1% هذا العام، بعد نموها 6.1% في العام الماضي.

وقالت جين شومايك، مديرة محافظ العملاء في فريق الدخل من الأسهم العالمية لدى جانس هاندرسن، إن متانة أرباح الشركات العالمية جاءت أفضل من المتوقع رغم حالة عدم اليقين الاقتصادي، وهو ما انعكس على استمرار نمو توزيعات الأرباح عبر مختلف القطاعات والمناطق. وأضافت أن توزيعات الأرباح تظل المؤشر الأكثر موثوقية على ثقة الشركات، بينما تبقى عمليات إعادة شراء الأسهم أداة أكثر مرونة تتكيف مع الدورات الاقتصادية وتقلبات الأسواق.