صعود الأسهم اليابانية بدعم أداء شركات التكنولوجيا

صعدت الأسهم اليابانية خلال تداولات الثلاثاء بدعم أداء شركات التكنولوجيا، وارتفع المؤشر نيكاي بعدما فتحت ​الأسواق من جديد عقب عطلة، ومع إسراع المستثمرين إلى ‌شراء أسهم ​بأسعار منخفضة في أعقاب أكبر موجة بيع أسبوعية يشهدها المؤشر في أكثر من عام.

وصعد المؤشر نيكاي 225 بنسبة 3.26% إلى 66232.19 نقطة عند الإغلاق ليعوض جزءاً من خسائره التي بلغت 6.4% الأسبوع الماضي. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.44% ليسجل ⁠4014.95 نقطة.

وكانت الأسواق اليابانية مغلقة الاثنين، بينما تراجعت مؤشرات وول ستريت قليلاً لأن تصعيد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران زاد الضغط على أسعار النفط. وسرع نيكاي من مكاسبه بعد ‌ظهر الثلاثاء على غرار المؤشر كوسبي الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا في كوريا الجنوبية.

ويتجه اهتمام المستثمرين الآن إلى نتائج الربع الثاني ‌التي من المقرر أن تصدرها في وقت لاحق من ‌الأسبوع الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل ألفابت وتسلا ‌وإنتل.

وقالت مجموعة بورصات لندن إن ‌من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات العاملة في قطاع أشباه الموصلات والقطاعات ذات الصلة ​على المؤشر ستاندرد اند ‌بورز 500 الأمريكي ​133% في الربع الثاني مقارنة ⁠بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال واتارو أكياما خبير الأسهم في نومورا للأوراق المالية: «بالمقارنة مع الانخفاض الحاد الذي شهدناه في النصف ​الثاني من الأسبوع ⁠الماضي، لا يبدو ⁠حتى الآن أن هذا الارتداد الفني لديه زخم قوي جداً».

وأضاف «من المرجح أن تؤدي إعلانات الأرباح المرتقبة في اليابان والولايات المتحدة، وخصوصاً تلك ⁠الصادرة عن الشركات الكبرى، إلى معالجة بعض هذا الضعف في أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي».

وكان اتجاه السوق إيجابياً بوجه عام، ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر نيكاي 225، ارتفع 187 سهماً، وانخفض 37، واستقر سهم.

وكانت شركة كيوكسيا هولدنجز لتصنيع الرقائق أكبر الرابحين ‌من حيث النسبة المئوية مع ارتفاع سهمها 17.18%، تليها إيبيدن التي صعد سهمها 11.03%، ثم سوسيونكست التي زاد سهمها 9.11%.

أما أكبر الخاسرين فكانت شركة نينتندو التي تراجع سهمها 4.13%، تليها شركة كيكومان التي هبط سهمها 2.49%، ثم شركة سايبر إيجنت التي خسر ​سهمها 2.36%.