الأسهم المحلية تتحرك عرضاً وسط هدوء التداولات

لامست سيولة أسواق الأسهم المحلية 1.2 مليار درهم، موزعة بواقع 745.12 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و446.45 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 338 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 34.3 ألف صفقة.

وبلغت رسملة الأسهم نحو 3.812 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.853 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و959.12 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

وحصد سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» أكثر من نصف سيولة سوق دبي، بقيمة 226.84 مليون درهم، تعادل 50.8% من إجمالي تداولات السوق البالغة 446.45 مليون درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5796.28 نقطة، منخفضاً بـ 0.30%.وصعدت أسهم أليك القابضة 2.1%، والإمارات دبي الوطني 2.05% عند 29.90 درهم، وتاكسي دبي 1.42%، والوطنية للتأمينات العامة 1.25%.

وانخفضت أسهم طلبات 4.3% عند 1.12 درهم، وتعليم القابضة 4%، وديار للتطوير 3.77%، فيما تراجع سهم العربية للطيران بنسبة 3.47% عند 5.01 درهم، وأقفل سهم إعمار العقارية الجلسة على انخفاض بنسبة 1.1% عند 11.04 درهم.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 22.7 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 221.8 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 199.12 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9750.75 نقطة، منخفضاً 0.32%.

وتصدر «ألفا ظبي القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 86.7 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 68.9 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» بسيولة 64.8 مليون درهم.

وكان من ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، أسهم برجيل القابضة 6.54%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 3.3%، ولولو للتجزئة 2.07%، وأدنوك للإمداد 1.82%، كما ارتفع سهم إشراق للاستثمار بنسبة 1.5% عند 0.469 درهم

في المقابل، تراجعت أسهم أسمنت الخليج 4.06%، والواحة كابيتال 3.96%، وسوداتل للاتصالات 3.58%، وأمريكانا للمطاعم 3.4%، بينما انخفض سهم أدنوك للتوزيع بنسبة 1% عند 3.90 درهم.

الأسواق العربية

وشهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفع المؤشر السعودي «تاسي» 0.23%، والكويتي 0.09%، والقطري 1.3%، والبحريني 0.19%، فيما تراجعت بورصة مسقط 3.44%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر بـ 1.08%.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بـ 0.23%، ليغلق عند 10742 نقطة، بتداولات 4 مليارات ريال.

وصعدت أسهم بنك الرياض وجي آي جي والسعودية للطاقة وتنمية ومسار والأندلس، بنسب تتراوح بين 2 و5%، وارتفع سهم الأهلي السعودي بنحو 1%، عند 38.56 ريالاً، وزاد سهم درب السعودية بنسبة 3%، عند 2.18 ريال.

في المقابل، تراجعت أسهم سابك للمغذيات ولوبريف ومجموعة تداول وتكافل الراجحي وبترورابغ والصناعات الكهربائية، بنسب تراوحت بين 1 و4%، وهبط سهم نادك بنسبة 4%، عند 14.87 ريالاً.

مصر

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، في ختام تعاملات الاثنين، فيما ربح رأس المال السوقي 27.186 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 3.913.235 تريليونات جنيه.

وزاد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» 1.08%، ليغلق عند مستوى 53126 نقطة، فيما قفز مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ 0.86%، ليغلق عند مستوى 65203 نقاط، بينما ربح مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 1.06%، ليغلق عند مستوى 24784 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 1.72%، ليغلق عند مستوى 17560 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 1.37%، ليغلق عند مستوى 23397 نقطة.

الأردن

وصعدت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بـ 0.22%، إلى 3906 نقاط، في حين بلغت قيمة التداول 12 مليون دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.56 في المئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.19 في المئة، بينما انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.30 في المئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 31 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و26 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.