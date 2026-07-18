7.7 مليارات درهم سيولة الأسهم المحلية في 5 جلسات

واصلت أسواق الأسهم الإماراتية تسجيل مستويات قوية من السيولة خلال تداولات الأسبوع، بعدما تجاوزت قيمة التداولات 7.7 مليارات درهم خلال 5 جلسات، موزعة بواقع 4.9 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و2.8 مليار درهم في سوق دبي، وسط تنفيذ 168.8 ألف صفقة على نحو 1.8 مليار سهم، واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي المالي في أسبوع بقيمة جاوزت 1.03 مليار درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ371.2 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» جاذباً 197.6 مليون درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 5813.93 نقطة، متراجعاً بـ3.78% في 5 جلسات. وخلال أسبوع ارتفعت أسهم دبي للمرطبات 14.74%ـ ودبي الوطنية للتأمين 8.3%، والإسمنت الوطنية 0.71%، وتكافل الإمارات 0.67%، ودبي التجاري 0.53%.

في المقابل، تراجعت أسهم الاستشارات المالية الدولية 9.54%، وتاكسي دبي 7.05%، وأمان 6.9%، والاتحاد العقارية 6.86%، وإعمار للتطوير 6.55%. كذلك، أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9781.59 نقطة منخفضا 1.55% خلال 5 جلسات.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 533.5 مليون درهم في 5 جلسات. وصعد في سوق أبوظبي خلال 5 جلسات أسهم الاتحاد للتامين 3.8%، وأوراسكوم 2.8%، وأجيليتي جلوبال 2.3%، ورأس الخيمة للأسمنت 2.1%، وبنك أم القيوين الوطني 1.03%.

وعلى مستوى الأداء اليومي، تباينت مؤشرات أسواق الإمارات في آخر جلسات الأسبوع، وانخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.39% إلى 5813.93 نقطة، بينما أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مرتفعا هامشيا 0.003% عند 9781.59 نقطة.