الأسواق العربية تحت الضغط خلال أسبوع

غلب اللون الأحمر على أداء معظم مؤشرات الأسواق العربية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مدفوعاً بضغوط بيعية عامة وحالة من الحذر غلبت على سلوك المتعاملين.

وتزامنت هذه التراجعات مع تجدد التوترات والاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بحذر شديد حركة أسعار النفط العالمية، التي تلعب دوراً محورياً في توجيه معنويات الأسواق وحجم السيولة المتداولة.

ويركز المتعاملون في الوقت الراهن على رصد ومتابعة نتائج الأعمال والبيانات المالية للشركات المدرجة عن النصف الأول من العام الجاري، وتمثل هذه النتائج محركاً أساسياً للمستثمرين في تقييم أداء الشركات التشغيلي وبناء مراكزهم الاستثمارية للمرحلة المقبلة.

سوق دبي

أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 5813.93 نقطة، متراجعاً بـ3.78% في 5 جلسات. وخلال أسبوع ارتفعت أسهم دبي للمرطبات 14.74%، ودبي الوطنية للتأمين 8.3%، والأسمنت الوطنية 0.71%، وتكافل الإمارات 0.67%، ودبي التجاري 0.53%.

في المقابل، تراجعت أسهم الاستشارات المالية الدولية 9.54%، وتاكسي دبي 7.05%، وأمان 6.9%، والاتحاد العقارية 6.86%، وإعمار للتطوير 6.55%.

سوق أبوظبي

أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9781.59 نقطة منخفضاً 1.55% خلال 5 جلسات.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 533.5 مليون درهم في 5 جلسات، تلاه «ألفا ظبي القابضة»، جاذباً 453.3 مليون درهم، ثم «أدنوك للحفر» بسيولة 429.4 مليون درهم.

وصعد في سوق أبوظبي خلال 5 جلسات أسهم الاتحاد للتامين 3.8%، وأوراسكوم 2.8%، وأجيليتي جلوبال 2.3%، ورأس الخيمة للأسمنت 2.1%، وبنك أم القيوين الوطني 1.03%.

في المقابل تراجعت أسهم سوداتل للاتصالات 9.56%، وإي سفن- أذونات 9.04%، وفينكس كروب 8.2%، والواحة كابيتال 7.8%، والدار العقارية 7.23%.

السعودية

أنهت السوق المالية السعودية تعاملاتها الأسبوعية على تراجع، وسط تداولات شملت أسهم 268 شركة مدرجة، لتستقر القيمة السوقية الإجمالية للبورصة بنهاية الأسبوع عند مستوى 9.53 تريليونات ريال.

وافتتح المؤشر العام للسوق تداولاته الأسبوعية عند مستوى 10811.50 نقطة، وسجل أعلى نقطة له خلال الجلسات عند 10870.45 نقطة، في حين بلغ أدنى مستوى رصده المؤشر 10693.82 نقطة.

وعند الإغلاق استقر المؤشر بنهاية المطاف عند مستوى 10720.28 نقطة، مسجلاً تراجعاً صافياً بلغ 88.15 نقطة، وبنسبة انخفاض بلغت 0.82% خلال أسبوع.

على صعيد حركة التداول ونشاط السوق، بلغت كمية الأسهم المتداولة خلال الأسبوع حوالي 956.71 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 17.93 مليار ريال، جرى تداولها وتنفيذها من خلال ما يقارب 1.88 مليون صفقة.

وتصدر سهم «الأسماك» قائمة أكثر الشركات خسارة خلال الأسبوع بتراجع 10.34%، تلاه سهم المركز الكندي الطبي بانخفاض 9.21%، ثم سهم «نسيج» الذي هبط بنسبة 8.31%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم «إنتاج» قائمة المكاسب الأسبوعية بارتفاع نسبته 16%، تلاه سهم «العقارية» الذي ارتفع بنسبة 15.58%، ثم سهم «طباعة وتغليف» بنمو 13.41%.

الكويت

شهدت مؤشرات بورصة الكويت أداءً متبايناً خلال تعاملات الأسبوع المنتهي في 16 يوليو، ليتراجع وحيداً مؤشر السوق الأول، منخفضاً بنسبة بلغت 0.18% ليغلق عند مستوى 9073.87 نقطة متراجعاً بواقع 16.61 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.97% وبواقع 84.91 نقطة ليغلق عند مستوى 8853.92 نقطة، في حين صعد مؤشر السوق الرئيسي 50 إلى 10200.66 نقطة بعد صعوده بنسبة 2.01% ليضيف 200.56 نقطة.

على صعيد القيمة السوقية وحجم التداولات، تراجعت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة لتصل إلى 51.87 مليار دينار كويتي، مقارنة بـ51.91 مليار دينار في ختام الأسبوع السابق.

وانخفضت كميات الأسهم المتداولة بنسبة 11.59% لتصل إلى نحو 1.45 مليار سهم، وتقلصت السيولة الإجمالية بنسبة 13.11% مسجلة 339.74 مليون دينار، تزامناً مع تراجع إجمالي عدد الصفقات المنفذة بنسبة 12% ليبلغ 95.21 ألف صفقة.

وفيما يتعلق بحركة الأسهم الفردية، جاء سهم «الكوت» على رأس قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع بنمو بلغت نسبته 20.14%، تلاه سهم «مواشي» الذي ارتفع بنسبة 20.12%، ثم سهم «كامكو» بنسبة 17.71%، فيما جاء سهم «ثريا» في مقدمة الأسهم الأكثر تراجعاً بنسبة انخفاض بلغت 27.68%، تلاه سهم «سينما» الذي تراجع بنسبة 12.16%، ثم سهم «الديرة» بتراجع 11.13%.

البحرين

سجلت بورصة البحرين تراجعاً في أدائها بنهاية تداولات الأسبوع، ليغلق مؤشر البحرين العام عند مستوى 1984.86 نقطة، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1.24% مقارنة بإغلاقه السابق.

وفي السياق ذاته تراجع مؤشر البحرين الإسلامي بنسبة 1.22% ليغلق تعاملاته عند مستوى 932.23 نقطة.

على صعيد حركة الأسهم، شهدت السوق تفوقاً واضحاً للشركات الخاسرة؛ حيث تراجعت أسعار أسهم 15 شركة، في حين لم تتمكن سوى شركتين فقط من تحقيق مكاسب.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال الأسبوع 4,282,434 سهماً، بقيمة إجمالية بلغت 1,477,030 ديناراً جرت تسويتها عبر صفقات السوق المختلفة.

وتصدر سهم NHOTEL قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع نسبته 7.14%، تلاه سهم ALBH الذي خسر 2.43%، ثم سهم GFH بانخفاض 2.28%، بينما على الجانب الآخر ارتفع سهما GHG وBNH بنسبة 1.65% و0.40% على التوالي.

مسقط

وتحت ضغط التراجع الجماعي للمؤشرات القطاعية، انخفض مؤشر بورصة «مسقط 30» بنسبة 2.14% خلال تعاملات الأسبوع، ليهوي إلى مستوى 7480.31 نقطة، مقارنة بمستوى 7644.45 نقطة الأسبوع الماضي.

وتراجع إجمالي الأوراق المالية المتداولة بنسبة 50.15%، كما تراجع إجمالي قيم التداولات الأسبوعية بنسبة 44.71%، وانخفض عدد الصفقات بنسبة 28.50%.

وعلى صعيد أداء الأسهم الفردية، تصدر سهم «الباطنة للتنمية والاستثمار» قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع نسبته 21.43%، تلاها سهم «صحار للطاقة» الذي تراجع بنسبة 18.33%، ثم سهم «عمان والإمارات القابضة» بتراجع 10.63%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم «الكروم العمانية» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنمو 19.17%، تلاه سهم «النفط العمانية للتسويق» بنمو 9.95%، ثم سهم «المدينة للاستثمار القابضة» الذي ارتفع بنسبة 9.09%.

بورصة قطر

أعلنت بورصة قطر تعليق التداول في السوق المالية اعتباراً من 13 يوليو الجاري، وذلك تنفيذاً لتعليمات مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية، عقب إعلان الديوان الأميري الحداد العام في أنحاء الدولة.

وأوضحت البورصة، في بيان، أن التداول سيُستأنف غداً، على أن تعود جميع العمليات إلى جدولها المعتاد، اعتباراً من ذلك التاريخ.

بورصة مصر

حققت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع مكاسب بلغت نحو 76 مليار جنيه ليسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.887 تريليونات جنيه مقابل 3.811 تريليونات جنيه في الأسبوع السابق له بارتفاع بلغت نسبته 1.98%.

وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية سجلت ارتفاعات جماعية، حيث قفز مؤشر السوق الرئيسي «إيجي اكس 30» بنحو 1.18% ليبلغ مستوى 52928.06 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي اكس 70» بنسبة 4.72% ليصل إلى مستوى 17049.97 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر «إيجي اكس 100» الأوسع نطاقاً، والذي زاد بنحو 3.71% ليصل إلى مستوى 22887.36 نقطة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع قيمة التداولات لتبلغ نحو 682.9 مليار جنيه من خلال تداول 18.091 مليون ورقة منفذة على 1.156 مليون عملية مقارنة بنحو 535.1 مليار جنيه من خلال تداول 16.696 مليون جنيه من خلال تنفيذ 1.078 مليون عملية خلال الأسبوع السابق له.

وأضاف استحوذت الأسهم على 8.56% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات/الأذون على نحو 91.44% خلال الأسبوع.

وأوضح التقرير أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 92.7% من التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 3.8% والعرب على 3.5% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأضاف أن المستثمرين الأجانب سجلوا صافي شراء بقيمة 465.2 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 413.2 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.