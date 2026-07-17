نيكاي ينخفض مع بيع أسهم التكنولوجيا

شهد المؤشر نيكاي الياباني تصحيحاً وانخفض الجمعة، في ​الوقت الذي دفع فيه الانهيار العالمي لأسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية ‌وتصاعد الصراع ​في الشرق الأوسط المستثمرين إلى تجنب الأصول التي تنطوي على مخاطر.

ونزل نيكاي 4.03 بالمئة ليسجل 64141.12 نقطة عند الإغلاق بعد تراجعه 6.18 بالمئة. وبذلك يكون المؤشر قد انخفض 11.3 بالمئة عن أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق عند 72366.34 نقطة في 25 يونيو.

وتراجع المؤشر توبكس ⁠الأوسع نطاقاً 2.72 بالمئة إلى 3919.21 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بعد الخسائر التي سجلتها الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الليلة الماضية وتراجع أسهم شركات التكنولوجيا، بينما أظهرت بيانات أمريكية قوة الاقتصاد، وجاء موسم أرباح الشركات قوياً. وعززت ‌تصريحات تميل إلى التشديد النقدي من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمس الخميس التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية مرة أخرى.

وهبط مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات ‌4.3 بالمئة خلال الليل، ونزل سهم شركة (إس.كيه هاينكس) الكورية الجنوبية ‌لصناعة الرقائق الإلكترونية المدرجة في البورصة الأمريكية بأكثر من 13 بالمئة.

وقال ‌دايسوكي هاشيزومي الخبير الاقتصادي الكبير ‌لدى دايوا للأوراق المالية إن ضغوط البيع اشتدت على سوق التكنولوجيا اليابانية، ولا سيما على شركة كيوكسيا ​هولدنجز، مع إغلاق السوق الكورية ‌الجنوبية بسبب عطلة ​رسمية.

وأضاف «لم يتغير اتجاه الذكاء الاصطناعي ومراكز ⁠البيانات على الأمد الطويل، لكن المستثمرين قلقون حاليا من أن يستمر ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة».

ولا تزال الاضطرابات الجيوسياسية متصاعدة وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتكثيف الضربات ​على إيران. وكان ⁠الاتجاه العام سلبيا ⁠جدا ومن بين الأسهم المدرجة على نيكاي، ارتفع 71 سهما، وانخفض 152، ولم يطرأ تغير على اثنين.

وكان سهم كيوكسيا أكبر الخاسرين على المؤشر من ⁠حيث النسبة المئوية بانخفاضه 16.1 بالمئة وتسجيله أكبر انخفاض يومي منذ نوفمبر تشرين الثاني 2025، تلاه سهم شركة سومكو الذي انخفض 15.17 بالمئة، ثم شركة سكرين هولدنجز التي خسر سهمها 12.04 بالمئة.

وقال شويشي أريسوا من شركة إيواي كوزمو للأوراق المالية «أعتقد أن التصحيح الذي تشهده السوق سيستمر كرد ‌فعل على الارتفاع الحاد الذي سبقه».

وأضاف «ومع ذلك، أعتقد أن البيئة التجارية المحيطة بشركات الذكاء الاصطناعي وأشباه ​الموصلات أو التوقعات الحالية للطلب على أشباه الموصلات لم تتغير».

وكانت شركة سيفن اند آي هولدنجز من أكبر الرابحين على المؤشر نيكاي بارتفاع سهمها 3.64 بالمئة بعد أن أعلنت أنها تجري مفاوضات لشراء حصة في شركة زابكا جروب ​البولندية المشغلة لمتاجر بقالة.