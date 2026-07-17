الأحمر يصبغ المؤشرات الأوروبية

استهلت الأسهم الأوروبية تعاملاتها الجمعة على ​انخفاض وتتجه نحو تكبد خسائر أسبوعية، في ظل تراجع ‌المعنويات ​العالمية بسبب تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وموجة بيع أسهم شركات التكنولوجيا العالمية.

وخلال التداولات انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة إلى 639.94 نقطة، كما انخفض مؤشر كاك الفرنسي 0.93% وداكس الألماني 0.85% وفوتسي الإيطالي 0.83% وفوتسي البريطاني 0.02%.

ومن المتوقع أن ينهي المؤشر الأسبوع على خسائر ⁠طفيفة، مع تخلي المستثمرين عن أسهم شركات أشباه الموصلات وسط مخاوف بشأن المبالغة في تقييماتها بعد المكاسب التي سجلتها في وقت سابق من العام.

ولم تنجح التوقعات ‌الإيجابية الصادرة هذا الأسبوع عن شركات رائدة في القطاع، مثل إيه.إس.إم.إل لصناعة معدات الرقائق وشركة تي.إس.إم.سي التايوانية، في الحد ‌من تراجع أسهم شركات التكنولوجيا في وول ستريت ‌وآسيا.

وقاد قطاع التكنولوجيا الأوروبي الخسائر بين القطاعات متراجعا 2.3 ‌بالمئة، بفعل هبوط ‌سهم سويتيك 3.6 بالمئة. كما خسر سهما (إيه.إس.إم.آي) و(إيه.إس.إم.إل) بأكثر من أربعة بالمئة ​لكل منهما.

وتتجه أنظار ‌الأسواق الآن ​إلى القطاعات التي تخلف أداؤها ⁠خلال معظم العام، مثل قطاع السلع الفاخرة الذي تصدر مكاسب المؤشر بارتفاع يقارب ثلاثة بالمئة هذا الأسبوع.

وقالت شركة بربري ​البريطانية ⁠إن وتيرة ⁠تعافيها استمرت في الربع الممتد من أبريل نيسان إلى يونيو، مدعومة بمبيعات قوية في الولايات المتحدة والصين. ومع ذلك، ⁠تراجع سهم الشركة 1.7 بالمئة بعدما أشارت المجموعة المتخصصة في السلع الفاخرة إلى أن الصراع في الشرق الأوسط ضغط على إنفاق السياح في أوروبا.

وارتفع سهم مجموعة ساب السويدية للصناعات الدفاعية 3.4 بالمئة بعد إعلانها زيادة ‌فاقت التوقعات في أرباح التشغيل خلال الربع الثاني، إذ أدى الطلب القوي ​في أسواقها الرئيسية إلى تعزيز المبيعات وحجم الطلبيات.

في الوقت نفسه، أعلنت إيران شن هجمات جديدة على منشآت أمريكية في الخليج، مما دفع أسعار النفط إلى مزيد من ​الارتفاع.