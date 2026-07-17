1.2 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية

سهم «دبي للمرطبات» يقفز بالحد الأقصى عند 33 درهماً

شهدت مؤشرات البورصات العربية تبايناً في الأداء، على وقع التطورات الإقليمية، فيما أسهمت المكاسب المحدودة لعدد من الأسهم العقارية والبنوك في الحد من خسائر بعض المؤشرات، بالتزامن مع تراجع نسبي في مستويات السيولة، مقارنة بالجلسات السابقة.

وأظهرت أغلب المؤشرات تحركات عرضية، ما دفع المستثمرين إلى التريث وتقليص وتيرة المخاطرة، في وقت تتداخل فيه عوامل الزخم مع إشارات القلق، وتتشابك القرارات الاستثمارية بين البحث عن العائد والتحوّط من المخاطر.

وتخطت سيولة أسواق الأسهم المحلية 1.2 مليار درهم، موزعة بواقع 771.8 ملايين درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و432.12 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 308.3 ملايين سهم، عبر تنفيذ أكثر من 27.6 ألف صفقة.

وبلغت رسملة الأسهم نحو 3.836 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.862 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و974.02 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

وواصل سهم «إعمار العقارية» استحواذه على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي، بقيمة 173.5 مليون درهم، مرتفعاً 0.17 %، ليقفل عند 11.56 درهماً، تلاه «طلبات» بـ 59.5 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بـ 38.14 مليون درهم، صاعداً 0.53 %، ليغلق عند 30.1 درهماً. وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5895.93 نقطة، منخفضاً بـ 0.26 %.

وقفز سهم «دبي للمرطبات» بالحد الأقصى عند 33 درهماً، وارتفعت أسهم بي إتش إم كابيتال 2.88 %، والفردوس القابضة 2.11 %، وتعليم القابضة 1.6 %، فيما انخفضت أسهم الاستشارات المالية الدولية 4.8 %، ودبي الإسلامي 2.37 %، ووطنية 2.02 %، وبنك السلام- البحرين 1.95 %.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء، بصافي استثمار 3.35 ملايين درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 240.3 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 236.95 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9781.31 نقطة، منخفضاً 0.51 %.

وتصدر «ألفا ظبي القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 93.86 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 82.4 مليون درهم، ثم «أدنوك للإمداد» بسيولة 59.6 مليون درهم.

وكان من ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي أسهم الشارقة للأسمنت 1.74 %، وطيران أبوظبي 0.96 %، وتو بوينت زيرو 0.94 %، وألفا داتا 0.70 %، في المقابل، تراجعت أسهم سوداتل للاتصالات 4.96 %، وإن إم دي سي 3.33 %، وسبيس42 2.35 %، وألفا ظبي القابضة 2.34 %.

الأسواق العربية

شهدت مؤشرات البورصات العربية تبايناً في الأداء، إذ ارتفع المؤشر السعودي «تاسي» 0.15 %، والكويتي 0.07 %، فيما تراجعت بورصتا مسقط 1.2 %، والبحرين 0.13 %، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر بـ 0.70 %.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بـ 0.15 %، ليغلق عند 10720 نقطة، بتداولات 3.4 مليارات ريال.

وصعد سهم الأهلي السعودي بنسبة 1 % عند 38.14 ريالاً، وارتفعت أسهم مصرف الإنماء والتصنيع والمتقدمة وينساب والبحري وسيرا والرمز وبترورابغ بنسب تراوحت بين 1 و4 %.

في المقابل، تراجع سهم أكوا بنحو 1 %، عند 183.70 ريالاً، وهبطت أسهم لوبريف والصناعات الكهربائية وجرير ولجام للرياضة والدوائية والتعمير، بنسب تراوحت ما بين 1 و6 %.

مصر

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، في ختام تعاملات أمس، فيما ربح رأس المال السوقي 21.315 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 3.887.030 تريليونات جنيه.

وصعد المؤشر الرئيس لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 0.70 %، ليغلق عند مستوى 52928 نقطة، فيما زاد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ 0.7 %، ليغلق عند مستوى 64996 نقطة، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.71 %، ليغلق عند مستوى 24693 نقطة.

وزاد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 1.54 %، ليغلق عند مستوى 17049 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 1.24 %، ليغلق عند مستوى 22887 نقطة.

الأردن

صعدت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بـ 0.45 %، إلى 3920 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 12.6 مليون دينار، فقد ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.67 في المئة، وارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.62 في المئة، وانخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.14 في المئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 34 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و17 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.