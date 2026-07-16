دبي تغرد منفردة وسط تراجع البورصات الخليجية

عاود مؤشر سوق دبي المالي صعوده قرب 6000 نقطة مجدداً، مرتفعاً بنسبة 0.35% أو ما يعادل 20.37 نقطة، مسجلاً 5911.36 نقطة، رابحاً مكاسب جاوزت 3 مليارات درهم، ليغرد بذلك منفرداً وسط تراجع جماعي للبورصات الخليجية، وذلك بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقارات والمرافق العامة والاتصالات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 971.4 مليار درهم، في نهاية جلسة الثلاثاء، إلى 974.5 مليار درهم، بنهاية جلسة أمس. وتصدر سهم «الإمارات ريم للاستثمار» ارتفاعات 23 سهماً في سوق دبي، مرتفعاً 7.14%، عند 1.95 درهم.

في المقابل أغلق مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9831.46 نقطة، متراجعاً 0.21%، أما باقي البورصات الخليجية فقد شهدت تراجعاً في الأداء، إذ انخفض «تاسي» السعودي 0.10%، والكويتي 0.13%، ومسقط 0.43%، والبحرين 0.13%.