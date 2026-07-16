سوق دبي يرتفع مجدداً بمكاسب 3 مليارات درهم

1.5 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية

عاود مؤشر سوق دبي المالي صعوده قرب 6000 نقطة مجدداً، مرتفعاً بنسبة 0.35%، أو ما يعادل 20.37 نقطة، مسجلاً 5911.36 نقطة، رابحاً مكاسب جاوزت 3 مليارات درهم، ليغرد يذلك منفرداً وسط تراجع جماعي للبورصات الخليجية، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقارات والمرافق العامة والاتصالات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 971.4 مليار درهم، في نهاية جلسة الثلاثاء، إلى 974.5 مليار درهم، بنهاية جلسة أمس.

وتصدر سهم «الإمارات ريم للاستثمار» ارتفاعات 23 سهماً في سوق دبي، مرتفعاً 7.14%، عند 1.95 درهم، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ 232.3 مليون درهم، مرتفعاً 0.35%، ليغلق عند 11.54 درهماً.

وارتفعت أسهم تيكوم 2.12%، وسلامة 1.5%، وأليك القابضة 1.38%، والإمارات دبي الوطني 0.34%، فيما صعد سهم ديار للتطوير بنسبة 1.3% عند 0.782 درهم.

وأكثر الأسهم تداولاً، سهم طلبات هولدينغ حيث ارتفع بنسبة 0.8% عند 1.19 درهم، وبتداولات قاربت 83 مليون سهم.

من جهة أخرى انخفضت أسهم الاستشارات المالية الدولية 4.95%، وتاكسي دبي 1.8%، وأرامكس 1.18%، وبنك السلام- البحرين 0.97%.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 18 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 202.5 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 184.4 مليون درهم.

سوق أبوظبي

في المقابل، أغلق مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9831.46 نقطة، متراجعاً 0.21%.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 136.4 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الإسلامي»، جاذباً 92.8 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة 88.2 مليون درهم. وسجل سهم «أدنوك للإمداد والخدمات» أعلى مستوى له منذ الإدراج في سوق أبوظبي، مرتفعاً بنسبة 2.1%، ليغلق عند 6.26 دراهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم فينكس كروب 3.8%، واﻻتحاد للتأمين 3.78%، وإن إم دي سي 2.8%، وأبوظبي للموانئ 2.7%، فيما تراجعت أسهم أبوظبي الوطنية للتكافل 4.9%، وسوداتل للاتصالات 4.86%، ودار التأمين 4.8%، وبنك الاستثمار 3.44%، بينما انخفض سهم أدنوك للغاز بنسبة 0.6% عند 3.34 درهم، وانخفض سهم ألفا ظبي القابضة بنسبة 1.9% عند 7.70 درهم.

سيولة

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 1.5 مليار درهم في ختام جلسة منتصف الأسبوع، موزعة بواقع 930 مليون درهم في سوق أبوظبي، و583.3 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 373 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 32 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، شهدت أغلب المؤشرات تراجعاً في الأداء، إذ انخفض «تاسي» السعودي 0.10%، والكويتي 0.13%، ومسقط 0.43%، والبحرين 0.13%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر بـ 0.50%.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بـ 0.10%، ليغلق عند 10705 نقاط، بتداولات 3.9 مليارات ريال.

وانخفض سهم أرامكو بنسبة 1%، عند 26.64 ريالاً، وهبطت أسهم أكوا والحفر العربية ولوبريف ورعاية ولجام للرياضة وتنمية والدواء بنسب تراوحت بين 1 و4%.

في المقابل، ارتفع سهم الأهلي السعودي 1%، عند 37.80 ريالاً، وصعد سهم جرير بـ 1%، عند 18.10 ريالاً.

مصر

وصعدت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، في ختام تعاملات أمس، فيما ربح رأس المال السوقي 28.691 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 3.865.715 تريليونات جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيس لبورصة مصر «إيجي إكس 30» بـ 0.50%، ليغلق عند مستوى 52558 نقطة، فيما زاد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 0.65%، ليغلق عند مستوى 64547 نقطة، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.48%، ليغلق عند مستوى 24519 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 1.42%، ليغلق عند مستوى 16790 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 1.2%، ليغلق عند مستوى 22607 نقاط.

الأردن

وتراجعت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 0.26%، إلى 3902 نقطة، وسط سيولة 14.1 مليون دينار، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.51%، في قطاع الخدمات بنسبة 0.33%، وفي القطاع المالي بنسبة 0.11%.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 26 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و27 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.