شركة «باي بال» تتلقى عرض استحواذ بـ53 مليار دولار.. والسهم يقفز 16%

قفز سهم شركة «باي بال» PayPal في تعاملات أمس، بعد تقرير عن عرض استحواذ بقيمة 53 مليار دولار من شركة المدفوعات «سترايب» وشركة الاستثمار المباشر «أدفينت إنترناشيونال».

وبحسب مصادر مطلعة على الأمر لوكالة رويترز، تخطط شركة المدفوعات «سترايب» Stripe، وشركة الاستثمار المباشر «أدفينت إنترناشيونال» Advent International لشراء «باي بال» PayPal مقابل 60.5 دولاراً للسهم.

وتقدمت الشركتان بالعرض في وقت سابق من الشهر الجاري، الذي يتضمن تمويلاً مصرفياً بنحو 50 مليار دولار، بما يمنح سهم PayPal علاوة سعرية بنحو 28%.

ولم ترد PayPal حتى الآن على العرض الذي سيمنح كل من Stripe وAdvent International ملكية مشتركة في الشركة، وكذلك حصص متساوية.

وقفز سهم الشركة بنحو 16% في تعاملات ما قبل بداية الجلسة، وتراجعت أسهمها بنحو 18% في العام الماضي.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت في فبراير الماضي أن Stripe -التي تبلغ قيمتها 159 مليار دولار- تدرس شراء PayPal.

وعانت شركة PayPal للتميز في سوق المدفوعات المالية شديد التنافسية، وأصدرت إرشادات للأرباح عن 2026 مخيبة للآمال.

في الوقت نفسه، استبدلت PayPal مديرها التنفيذي السابق أليكس كريس في وقت سابق من العام الجاري، والذي كان قد تم تعيينه في الأساس لتحسين الأداء الضعيف للشركة.