5 مليارات درهم مكاسب سوق دبي بدعم «إعمار العقارية»

عاود مؤشر سوق دبي المالي صعوده في تداولات أمس، إذ صعد مؤشر السوق بـ0.19 % أو ما يعادل 9.5 نقاط، مسجلاً مستوى 5046.55 نقطة، ليربح السوق نحو 5 مليارات درهم، بدعم سهم «إعمار العقارية» الذي ارتفع بـ 2.44 % ليغلق عند 12.6 درهماً.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 869.12 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 874.07 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقفز سهم «الاستشارات المالية الدولية» بالحد الأقصى ليقود ارتفاعات 16 سهماً بسوق دبي، مرتفعاً 14.9 % ليغلق عند 5.25 دراهم، في حين استحوذ سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» على أكثر من نصف سيولة سوق دبي بـ 389.4 مليون درهم، ما يعادل 50.5 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة نحو 771 مليون درهم. وتدعم أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم «الوطنية الدولية القابضة» 2.64 %، و«سبينس» 2.6 %، و«الإمارات دبي الوطني» 1.98 %.

وكان سهم طلبات الأكثر تداولاً، مغلقاً عند سعره السابق 1.45 درهم، وبتداولات تجاوزت 58 مليون سهم.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 38.6 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 335.13 ملايين درهم مقابل مبيعات بنحو 296.6 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9273.05 نقطة، منخفضاً بـ0.22 % في جلسة أمس.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بأكثر من 197.2 مليون درهم، تلاه «أدنوك للحفر» جاذباً 89.3 ملايين درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 53.9 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي، أسهم «جلفار» 6.6 %، و«أبوظبي الوطنية لمواد البناء» 5 %، و«رأس الخيمة للأسمنت» 3.54 %، و«ألف للتعليم القابضة» 2.63 %.

سيولة

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بـ1.7 مليار درهم، موزعة بواقع 918.2 مليون درهم في سوق أبوظبي، و771 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 433 مليون سهم عبر تنفيذ 36.6 ألف صفقة.

وتراجعت معظم أسواق الأسهم في المنطقة العربية، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى احتمال إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتراجع المؤشر القياسي السعودي 0.6 % مع تسجيل خسائر في معظم القطاعات. وانخفض سهم مصرف الراجحي 1.6 % وسهم شركة المراعي 2.1 %.

وقالت شركة المراعي، أكبر شركة لمنتجات الألبان في المملكة، إن مجلس إدارتها وافق على توزيع أرباح نقدية للعام بأكمله بواقع ريال واحد للسهم. وقفز سهم مجموعة صافولا 10 % ليسجل أعلى مستوى في أكثر من تسع سنوات. ومن بين الرابحين الآخرين ارتفع سهم أرامكو السعودية 1.9 %.

وخارج منطقة الخليج ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.1 % بعد جلستين متتاليتين من الخسائر، وصعد سهم البنك التجاري الدولي 1.1 % وسهم أبو قير للأسمدة 3.1 %.

وصعدت بورصة سلطنة عمان 0.9 % مسجلة 4509 نقاط. وأغلقت بورصة الكويت على انخفاض 0.04 % عند 7800 نقطة. وهبطت بورصة البحرين 0.2 % إلى 2001 نقاط.