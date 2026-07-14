بيانات تضخم أقل من المتوقع تهدئ مؤشرات الأسواق العالمية وتبقيها خضراء

حققت الأسواق العالمية أداء جيداً، الثلاثاء، بعد أن عززت بيانات التضخم التي جاءت أقل من المتوقع التكهنات بأن يتخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) موقفاً أقل ⁠تشدداً إزاء أسعار الفائدة في وقت يقيّم فيه المستثمرون نتائج الربع الثاني للبنوك الأمريكية الكبرى.

وكانت بيانات أصدرها ‌مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل قد أظهرت أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع ‌3.5 % وهي نسبة لا تزال ‌عالية، خلال الاثني عشر شهراً ‌المنتهية في يونيو، بعدما قفز 4.2 % في مايو ​ليسجل أكبر ‌ارتفاع سنوي ​منذ أبريل 2023. وانخفض ⁠المؤشر 0.4 % على أساس شهري بعد ارتفاعه 0.5 % في مايو. ⁠وتوقع ⁠خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن يرتفع المؤشر 3.8 % على أساس ⁠سنوي وأن ينخفض 0.1 % على أساس شهري.

وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 1.37 %، وصعد مؤشر ستاندرد ‌أند بورز 500 بنسبة 0.51 %، فيما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.01 %.

واختتمت أسواق الأسهم الأوروبية تعاملات الثلاثاء على ​ارتفاع بعد أن أدت قراءة التضخم في الولايات المتحدة التي جاءت ​أضعف من المتوقع إلى تراجع توقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة، لكن تصاعد التوتر بين واشنطن وإيران وزيادة أسعار النفط الخام حدا من الارتفاعات. وزاد مؤشر فايننشال تايمز بنسبة 0.30 %، وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.17 %، وتقدم مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.13 %، وزاد مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.03 %.

وصعد قطاع المواد الأساسية 2.4 % في ظل ارتفاع أسعار المعادن وتراجع الدولار، وذلك بعد أن أظهرت ‌البيانات تباطؤ التضخم الاستهلاكي في الولايات المتحدة بوتيرة فاقت التوقعات في يونيو، بالتزامن مع تراجع أسعار الطاقة.

وقال خبراء اقتصاد لدى ‌كومرتس بنك في مذكرة: تقدم بيانات يونيو بشكل عام صورة إيجابية إلى حد بعيد عن التضخم، مع ضرورة عدم المبالغة في تفسير تقرير واحد. ‌نعتبر هذا تأكيداً لتقييمنا بأن التضخم بلغ ذروته.

ويتوقع المستثمرون الآن احتمالاً يقارب 10 % لرفع الفائدة ربع ‌نقطة مئوية في ​اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المقرر ⁠عقده يومي 28 و29 يوليو انخفاضاً من 35 % قبل صدور تقرير التضخم. ورغم ذلك، لا تزال هناك احتمالات رفع ​الفائدة ⁠25 نقطة أساس مرة ⁠واحدة على الأقل قبل نهاية العام.

وأظهرت بيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن أن المستثمرين في أوروبا يتوقعون حالياً أن يرفع البنك ⁠المركزي الأوروبي أسعار الفائدة اعتباراً من سبتمبر في ظل مخاوف مستمرة بشأن التضخم.

وفي طوكيو، ارتفع مؤشر نيكاي الياباني مدعوماً ​بعمليات شراء في وقت انخفاض الأسهم والزخم الإيجابي القادم من ​سوق كوريا الجنوبية التي تهيمن عليها شركات التكنولوجيا. وصعد نيكاي بنسبة 0.74 % إلى 67743.50 نقطة عند الإغلاق، إذ قلب مساره بعد تراجع سابق 1.45 %.