التوترات الجيوسياسية تضغط على البورصات العربية

هيمنت الضغوط مجدداً على أداء الأسواق العربية خلال تداولات أمس، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى التريث وتقليص وتيرة المخاطرة، لينعكس ذلك على تراجع مستويات السيولة مقارنة بالجلسات خلال الأسبيع السابقة.

ولامست سيولة أسواق الأسهم المحلية 1.6 مليار درهم، موزعة بواقع 1.04 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و518 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 388.8 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 39.8 ألف صفقة.

وبلغت رسملة الأسهم المحلية نحو 3.853 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.882 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي المالي، و971.4 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي، بقيمة 188.5 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ60.8 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» بـ40.8 مليون درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 9852.27 نقطة، منخفضاً بـ1.28%.وارتفعت أسهم دبي الوطنية للتأمين 8.33%، وأرامكس 1.2%، وبنك السلام- البحرين 0.98%، وتعاونية الاتحاد 0.91%، فيما انخفضت أسهم بي إتش إم كابيتال 4.6%، وتعليم القابضة 3.1%، ووطنية إنترناشيونال 2.88%، والاتحاد العقارية 2.7%.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 49.5 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 272.4 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 222.9 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كذلك، أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9852.27 نقطة، منخفضاً 0.52%.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 142.9 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الإسلامي» جاذباً 103.9 ملايين درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 88.3 مليون درهم.

وكان من ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي أسهم رأس الخيمة للأسمنت 3.13%، والبنك العربي المتحد 3.1%، وفيرتيغلوب 2.3%، والوطنية للسياحة والفنادق 2.04%.

في المقابل، تراجعت أسهم فينكس كروب 3.85%، وبنك الاستثمار 3.33%، وأبوظبي للموانئ 3%، وبرجيل القابضة 2.8%.

الأسواق العربية

وشهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية تراجعاً في الأداء، إذ تراجع المؤشر السعودي «تاسي» 0.80%، والكويتي 0.13%، ومسقط 0.21%، والبحرين 0.98%، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر بـ0.59%.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بـ0.80% ليغلق عند 10716 نقطة، بتداولات 4.4 مليارات ريال.

وتراجع سهما الأهلي السعودي ومصرف الراجحي بنسبة 2% عند 37.32 ريالاً و64.45 ريالاً على التوالي، وهبطت أسهم سبكيم وعلم ومسار وبي إس إف وصافولا وساسكو بنسب تتراوح بين 1 و4%.

في المقابل، ارتفع سهم أرامكو السعودية بنحو 1% عند 26.86 ريالاً، وارتفع سهم العقارية بنسبة 8% عند 17.07 ريالاً، وصعد سهما البحر الأحمر وإنتاج بالحد الأقصى عند 27.28 ريالاً و28.96 ريالاً على التوالي.

مصر

وانخفضت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات أمس، فيما ربح رأس المال السوقي 2.750 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.837.024 تريليونات جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» بـ0.59% ليغلق عند مستوى 52299 نقطة، فيما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ0.38% ليغلق عند مستوى 64129 نقطة، بينما خسر مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.6% ليغلق عند مستوى 24398 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بـ0.05% ليغلق عند مستوى 16555 نقطة، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بـ0.03% ليغلق عند مستوى 22340 نقطة.

الأردن

وارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية وسط ⁠سيولة جيدة.وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بـ1.02% إلى 3912 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 14.6 مليون دينار.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، أظهرت 48 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و13 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.