تقييم تسلا تحت المجهر.. والسهم يتراجع نحو 3.5 %

انخفض سهم «تسلا» خلال تعاملات الاثنين، متخلفاً عن أداء قطاع السلع الاستهلاكية الدورية، مع تعرض الأسواق لضغوط بفعل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وارتفاع أسعار النفط. وتراجع سهم صانعة السيارات الكهربائية بنسبة 3.46% إلى 393.66 دولاراً ليعمق خسارته منذ بداية العام إلى 12.41%.

جاء التراجع أيضاً وسط مخاوف بشأن التقييم المرتفع للسهم، إذ اعتبر المستثمر «جاري بلاك» أن مكرر الربحية البالغ نحو 209 مرات يصعب تبريره. وتفاقمت المخاوف بشأن تقييم «تسلا» بعدما أكد رئيس قطاع الذكاء الاصطناعي بالشركة إغلاق خط إنتاج طرازي «موديل إس» و«موديل إكس» لإفساح المجال لتصنيع روبوتات «أوبتيموس» الشبيهة بالبشر.

ويترقب المستثمرون نتائج أعمال الشركة المقرر إعلانها في 22 يوليو، لمعرفة ما إذا كانت تسليمات الربع الثاني القياسية البالغة 480.1 ألف سيارة، إلى جانب تحسن حصتها السوقية في الصين، ستكون كافية لدعم التقييم المرتفع.