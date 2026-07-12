نتائج الربع الثاني ترسم بوصلة مؤشرات الإمارات في أسبوع حاسم





تتجه أنظار المستثمرين في أسواق الإمارات إلى مزيج من العوامل الداخلية والخارجية، التي ستحدد اتجاهات السوق، في مقدمتها انطلاق موسم إعلان نتائج أعمال الشركات عن الربع الثاني، إلى جانب استمرار متابعة التطورات الجيوسياسية في المنطقة، وتحركات الأسواق العالمية، وبينما نجح سوق دبي المالي في إنهاء الأسبوع فوق مستوى 6040 نقطة يواصل سوق أبوظبي التحرك بالقرب من حاجز 10 آلاف نقطة، ما يجعل الأسبوع المقبل حاسماً لتحديد المسار خلال النصف الثاني من العام.

ويشهد الأسبوع الجاري زخماً لافتاً في أسواق المال الإماراتية، مع استعداد الشركات والبنوك المدرجة في كل من سوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية للإعلان عن نتائجها المالية لفترة 6 أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، بالتوازي مع سلسلة اجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية، التي تناقش الأداء التشغيلي وتوزيعات الأرباح، وقرارات استراتيجية أخرى.

وتتصدر البنوك الكبرى قائمة الاجتماعات المرتقبة، حيث يعقد بنك دبي الإسلامي اجتماع مجلس إدارته، وذلك لمناقشة واعتماد نتائج النصف الأول، في ظل ترقب المستثمرين لأداء القطاع المصرفي ومدى تأثره بتطورات أسعار الفائدة والنشاط الاقتصادي.

وأصبح القطاع المصرفي المحرك الرئيسي لسوق دبي خلال المرحلة الحالية، مستفيداً من قوة الأرباح، وارتفاع مستويات السيولة، واستمرار توزيع الأرباح الجاذبة، إضافة إلى متانة المراكز المالية للبنوك الإماراتية.

ويُرجح أن يقود القطاع المصرفي الأداء، يليه القطاع العقاري، بينما ستظل مستويات السيولة العامل الحاسم في تحديد قدرة المؤشرات على مواصلة الصعود.

إلى جانب البنوك تعقد شركات مدرجة في سوق أبوظبي اجتماعات مماثلة لمناقشة نتائجها المالية، من أبرزها رأس الخيمة الوطنية للتأمين وفينكس كروب، ما يعكس اتساع قاعدة الإفصاحات عبر قطاعات متنوعة.

وعلى صعيد التوزيعات يشهد الأسبوع زخماً في إقرار وصرف الأرباح النقدية، كما تتواصل الجمعيات العمومية لعدد من الشركات لإقرار توزيعات الأرباح، أو مناقشة عدم توزيعها، من بينها وطنية، ورأس الخيمة للأسمنت الأبيض، وسوداتل للاتصالات، إلى جانب شركات أخرى.

ولا تقتصر الاجتماعات على النتائج والتوزيعات، بل تشمل أيضاً قرارات تنظيمية واستراتيجية، مثل مناقشة الأمور الإدارية والتشغيلية في عدد من الشركات المدرجة.

ويأتي هذا النشاط المكثف في وقت تترقب فيه الأسواق مؤشرات أداء الشركات خلال النصف الأول من عام 2026، ومدى انعكاس المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية على نتائجها، خصوصاً في قطاعات الطاقة والعقار والبنوك، كما تشكل التوزيعات النقدية عاملاً رئيسياً في دعم جاذبية الأسهم، وتعزيز ثقة المستثمرين.

بشكل عام يعكس هذا الأسبوع انطلاق موسم الإفصاحات، مع توقعات بأن تسهم النتائج والتوزيعات في رسم ملامح أداء الأسواق الإماراتية خلال الربع الثالث من العام.

وتشير التوقعات إلى أن استمرار قوة الأرباح، مدعوماً بمتانة الاقتصاد الإماراتي وارتفاع النشاط الاقتصادي، سيعزز ثقة المستثمرين ويشجع المؤسسات الاستثمارية على زيادة مراكزها، خصوصاً في الأسهم ذات العوائد المستقرة.

ومن المنتظر أن تشهد الأسهم تبايناً في الأداء، بحيث ستكافئ الأسواق الشركات التي تحقق نمواً في الأرباح والإيرادات، بينما قد تتعرض الأسهم التي تأتي نتائجها دون التوقعات لضغوط بيعية، وهو ما يزيد من الطابع الانتقائي للتداولات.

الدعم الفني

بعد نجاح مؤشر سوق دبي في الإغلاق فوق مستوى 6042 نقطة، ويدخل الأسبوع الجديد باختبار مهم للحفاظ على التداول فوق مستوى 6000 نقطة، ومن الناحية الفنية فإن استمرار المؤشر فوق هذا المستوى سيعزز فرص استهداف مستويات، تتراوح بين 6080 و6120 نقطة، بينما يمثل نطاق 6000 – 5980 نقطة منطقة دعم رئيسية، كما سيبقى أداء أسهم البنوك والعقار العامل الأكثر تأثيراً في حركة المؤشر، نظراً لوزنهما الكبير في السوق.

أما سوق أبوظبي للأوراق المالية فيواصل التحرك بالقرب من حاجز 10 آلاف نقطة، وهو مستوى نفسي وفني مهم.

وسيحتاج المؤشر إلى دعم من الأسهم القيادية، خصوصاً البنوك والطاقة والاتصالات، حتى يتمكن من اختراق هذا المستوى والثبات فوقه.

وفي المقابل فإن أي تصاعد في التوترات الجيوسياسية قد يدفع المستثمرين إلى تبني نهج أكثر تحفظاً، ما قد يؤجل عملية الاختراق دون أن يغير الاتجاه العام للسوق.

أبرز أحداث الأسبوع الاقتصادية:

الثلاثاء

دبي الإسلامي يناقش البيانات المالية للنصف الأول 2026.

«وطنية» تصرف أرباحاً نقدية بواقع 2 فلس للسهم عن العام المالي 2025.

رأس الخيمة للأسمنت الأبيض تعقد عمومية للموافقة على توزيع أرباح نقدية.

أبوظبي للمواني تناقش مسائل عامة متعلقة بأعمال الشركة ومشاريعها.

الأربعاء

اجتماع المحللين لدبي الإسلامي لمناقشة النتائج المالية للنصف الأول.

حياة للتأمين تناقش الأمور الإدارية والتشغيلية.

سوداتل للاتصالات تعقد عمومية للموافقة على توزيع أرباح نقدية.

منازل العقارية تعقد عمومية للموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة.

الخميس

رأس الخيمة الوطنية للتأمين تستلم البيانات المالية للربع الثاني 2026.

الشارقة الإسلامي يناقش موضوعات تعتبر ذات طبيعة اعتيادية.

فينكس كروب تعتمد القوائم المالية الموحدة للنصف الأول.