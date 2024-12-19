سوق دبي يتماسك فوق 5000 نقطة بدعم «الصناعة» و«المرافق»

سجلت رسملة الأسهم المحلية نحو 3.796 تريليونات درهم في ختام تداولات أمس، موزعة بواقع 2.926 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و869.1 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، سيولة بنحو 2.04 مليار درهم موزعة بواقع 1.09 مليار درهم في سوق أبوظبي، و947.1 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 473.9 مليون سهم عبر تنفيذ نحو 36.9 ألف صفقة.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 5000 نقطة في ختام تداولات أمس، بدعم أسهم قطاعي الصناعة والمرافق العامة، ليغلق مؤشر السوق عند 5037.07 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.84%.

وتصدر سهم «سكون للتأمين» ارتفاعات 20 سهماً في سوق دبي مرتفعا 12.7%، وفي المرتبة الثانية من حيث السيولة، جاء سهم «الإمارات دبي الوطني» بـ119.2 مليون درهم ليقفل عند مستوى 20.15 درهماً.

وارتفعت في سوق دبي المالي أسهم «شعاع كابيتال» 3.5%، و«سالك» 2.25%، و«الإسمنت الوطنية» 2%، و«دبي التجاري» 1.96%.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 57.4 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 429.9 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 372.5 مليون درهم.

وعكس سهم «إعمار العقارية» اتجاهه للانخفاض بعد ارتفاعه بالنسبة القصوى لجلستين متتاليتين، حيث تراجع بنسبة 2.8% عند 12.30 درهماً، وبتداولات تجاوزت 35 مليون سهم، كما تراجع سهم «إعمار للتطوير» بنسبة 4.8%.

واستحوذ سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» على 55.4% من سيولة سوق دبي المالي في تداولات أمس، بسيولة ناهزت 524.96 مليون درهم.

كما انخفض سهما «الاتحاد العقارية» و«ديار للتطوير» بأقل من 0.5% عند 0.410 درهم و0.945 درهم على التوالي.

وانخفض سهم «سوق دبي المالي» بنسبة 1.9% عند 1.52 درهم، بينما انخفض سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 4.5% عند 20.15 درهماً.

وكان سهم «طلبات» الأكثر تداولاً، منخفضاً بنسبة 3.3% عند 1.45 درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.34% إلى مستوى 9293.15 نقطة، ليربح السوق ما يقارب 5 مليارات درهم في جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بأكثر من 170 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 96.16 مليون درهم وارتفع بنسبة 1.6% عند 4.7%، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 58.6 مليون درهم مرتفعاً 5.2% ليغلق عند 11.36 درهماً.

وارتفعت أسهم «ملتيبلاي» بنسبة 4.7%، و«العين اﻷهلية للتأمين» 3.45%، و«أبوظبي الوطنية لمواد البناء» 2.94%، و«أدنوك للغاز» 2.96%.

وارتفع سهم لولو بنسبة 1.1% عند 1.91 درهم،، في حين ارتفع سهم فينكس بنسبة 1.6% عند 1.25 درهم، بينما انخفض سهم أبوظبي الوطنية للفنادق بنسبة 3.3% عند 0.557 درهم.