أسهم الإمارات تتحدى التوترات بمكاسب 7.44 مليارات درهم

واصلت أسواق الأسهم الإماراتية تسجيل أداء متماسك خلال 5 جلسات تداول، بعدما نجحت في إضافة 7.44 مليارات درهم إلى قيمتها السوقية، مدعومة بأداء الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والصناعة والمرافق والطاقة، رغم استمرار حالة التقلبات في الأسواق الإقليمية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.899 تريليونات درهم بنهاية جلسة الجمعة قبل الماضية إلى 3.906 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعاً بواقع 2.908 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و998.34 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وسجلت التداولات المحلية خلال الفترة سيولة بلغت نحو 9.3 مليارات درهم، منها 6.006 مليارات درهم في سوق أبوظبي و3.27 مليارات درهم في سوق دبي، بعد تداول 2.47 مليار سهم عبر أكثر من 182.8 ألف صفقة.

وفي سوق دبي المالي، ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنحو 640.4 مليون درهم لتصل إلى 998.34 مليار درهم، رغم تراجع المؤشر العام بنسبة 0.27% خلال الجلسات الخمس، وتصدر سهم دبي للمرطبات قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً في سوق دبي بمكاسب بلغت 14.95%، واستحوذ سهم إعمار العقارية على النصيب الأكبر من السيولة في سوق دبي بقيمة 940.25 مليون درهم خلال 5 جلسات، يليه الإمارات دبي الوطني بسيولة بلغت 341.5 مليون درهم، ثم إعمار للتطوير بنحو 233.9 مليون درهم.

أما سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد حقق أداءً أكثر قوة، إذ ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 9936.08 نقطة، مضيفاً نحو 6.8 مليارات درهم إلى القيمة السوقية خلال الفترة.