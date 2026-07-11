أسهم الإمارات تتحدى التوترات بمكاسب 7.44 مليارات درهم

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.899 تريليونات درهم بنهاية جلسة الجمعة قبل الماضية إلى 3.906 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعاً بواقع 2.908 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و998.34 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
وفي سوق دبي المالي، ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنحو 640.4 مليون درهم لتصل إلى 998.34 مليار درهم، رغم تراجع المؤشر العام بنسبة 0.27% خلال الجلسات الخمس، وتصدر سهم دبي للمرطبات قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً في سوق دبي بمكاسب بلغت 14.95%، واستحوذ سهم إعمار العقارية على النصيب الأكبر من السيولة في سوق دبي بقيمة 940.25 مليون درهم خلال 5 جلسات، يليه الإمارات دبي الوطني بسيولة بلغت 341.5 مليون درهم، ثم إعمار للتطوير بنحو 233.9 مليون درهم.
أما سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد حقق أداءً أكثر قوة، إذ ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 9936.08 نقطة، مضيفاً نحو 6.8 مليارات درهم إلى القيمة السوقية خلال الفترة.