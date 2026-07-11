ترقب حذر يسيطر على أداء الأسواق العربية في أسبوع

سيطر ترقب حذر على أداء معظم البورصات العربية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وجاء هذا الأداء السلبي ليعكس حالة من التراجع الواضح في شهية المخاطرة لدى المستثمرين، الذين فضلوا اتخاذ مواقف دفاعية والتخلي عن المراكز الشرائية.

وتأثرت ثقة المستثمرين بشكل مباشر بفعل عودة الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، وبمعزل عن هذه الضغوط السياسية الراهنة، تقف الأسواق العربية في حالة ترقب حذر لترصد بدء موسم الإفصاح عن نتائج أعمال الشركات المدرجة للربع الثاني من العام الجاري.

ويتطلع المستثمرون إلى هذه التقارير المالية لتقييم مدى قدرة القطاعات التشغيلية الكبرى على الصمود وتحقيق الأرباح، آملين في أن تحمل هذه النتائج محفزات داخلية وإشارات إيجابية قوية تسهم في إعادة الاستقرار للمؤشرات وتعويض الخسائر التي خلفتها الضغوط الأخيرة.

سوق دبي

ونجح سوق دبي في تحقيق مكاسب أسبوعية ناهزت 640.4 مليون درهم، رغم تراجع مؤشره بنسبة 0.27% في 5 جلسات، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والصناعة والمرافق العامة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي من 997.7 مليارات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي وصولاً إلى 998.34 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وتصدر سهم «دبي للمرطبات» ارتفاعات أسهم سوق دبي في 5 جلسات ليقفز 14.95%، وارتفعت أسهم سلامة 10.3%، والوطنية الدولية القابضة 9.9%، وبي إتش إم كابيتال 7.2%، ودريك آند سكل 6.9%، وأجيليتي للمخازن 5.2%.

في المقابل، تراجعت أسهم الأغذية المتحدة 9.5%، وجي إف إتش 3.3%، وطلبات 3.2%، وتاكسي دبي 2.57%، ودبي للاستثمار 2.37%.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.37% إلى مستوى 9936.08 نقطة، رابحاً ما يناهز 6.8 مليارات درهم في 5 جلسات.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم عمان والإمارات للاستثمار 9.4%، والبحيرة الوطنية للتأمين 7.5%، وإي آند 5.3%، والوثبة الوطنية للتأمين 5.02%، والفجيرة لصناعات البناء 3.7%.

في المقابل، تراجعت أسهم فينكس كروب 7.9%، وأوراسكوم 7.2%، وجي إف إتش 6.13%، والوطنية للسياحة والفنادق 5%، وحياة للتأمين 4.55%.

السعودية

وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها الأسبوعية المنتهية في التاسع من يوليو الجاري على تراجع، بعد أن افتتح المؤشر العام للسوق تداولاته لهذا الأسبوع عند مستوى 10830.93 نقطة، وشهدت الجلسات تقلبات اعتيادية صعدت بالمؤشر إلى أعلى نقطة له خلال الأسبوع عند 10854.92 نقطة، قبل أن يرتد هبوطاً تحت ضغوط بيعية مؤقتة دفعته لتسجيل أدنى مستوى له خلال الأسبوع عند 10775.19 نقطة.

ومع إغلاق الجلسة الأخيرة، استقر المؤشر عند مستوى 10808.43 نقاط ، مسجلاً خسارة أسبوعية محدودة بلغت 18.55 نقطة، وهو ما يعادل تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.17% مقارنة بمستويات الافتتاح.

وجرى تداول نحو 1.07 مليار سهم، نفذت من خلال أكثر من 1.98 مليون صفقة، وضخ المستثمرون سيولة نقدية تجاوزت قيمتها الإجمالية حاجز 19.64 مليار ريال، وسجلت القيمة السوقية الإجمالية لأسهم الشركات المدرجة ما يقارب 9.57 تريليونات ريال.

وتصدر سهم عناية قائمة الأكثر تراجعاً خلال الأسبوع بعدما هبط بنسبة 15.85%، تلاه سهم ثمار بتراجع 13.49%، ثم سهم طباعة وتغليف الذي خسر 11.95%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم صناعة الورق قائمة المكاسب الأسبوعية بالنسبة للأسهم الفردية، مرتفعاً بنسبة 16%، تلاه سهم لوبريف 8.98%، ثم سهم رعاية 8.09%.

الكويت

وشهدت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تراجعاً في الأداء بختام تعاملات الأسبوع؛ بعد أن انخفض مؤشر السوق الأول هامشياً بنسبة 0.02% عند مستوى 9090.48 نقطة، فيما انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو 2.08% يفقد إثرها 186.63 نقطة مسجلاً مستوى 8769.01 نقطة.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.38% وبواقع 33.09 نقطة ليختتم التعاملات الأسبوعية عند مستوى 8663.33 نقطة، وفي المقابل، صعد مؤشر السوق الرئيسي 50 إلى مستوى 10000.1 نقطة، محققاً ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 0.14% ما يعادل 14.31 نقطة.

وعلى صعيد حركة التداولات، إذ ارتفعت كميات الأسهم المتداولة بنسبة 21.48% لتصل إلى نحو 1.64 مليار سهم على مدار الأسبوع.

وواكب هذا النمو الصعودي انتعاش في مستويات السيولة التي نمت بأكثر من 5% لتسجل قيمتها الإجمالية حوالي 391.01 مليون دينار، في حين زاد إجمالي عدد الصفقات المبرمة بمعدل 2.82% ليصل إلى 108.19 آلاف صفقة.

وتصدر سهم الإماراتية قائمة الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع بنمو 16.67%، تلاه سهم شعيبة الذي صعد بنسبة 14.96%، ثم سهم سنام 10.43%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم مجموعة الخليج للتأمين قائمة الأكثر خسارة هذا الأسبوع بتراجع 29.38%، تلاه سهم التقدم الذي انخفض بنسبة 17.32%، ثم سهم ثريا 15%.

قطر

وسجلت بورصة قطر تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات الأسبوع، ليهبط المؤشر العام ما نسبته 1.18%، بما يعادل 120.59 نقطة، لينهي تداولاته الأسبوعية عند مستوى 10090.57 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق، في ظل انخفاض شبه جماعي للقطاعات المتداولة.

وفيما يتعلق بحركة التداولات ومستويات السيولة على مدار الأسبوع، فقد ضخ المستثمرون سيولة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.53 مليار ريال ، جرى تدويرها عبر تبادل 632.13 مليون سهم، وتمت هذه التداولات من خلال تنفيذ 97.04 ألف صفقة وإبرامها في مقصورة التداول.

وعلى صعيد أداء الأسهم الفردية وتحركاتها السعرية خلال الأسبوع، تصدر سهم التحويلية قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة بلغت 5.13%، وجاء في المرتبة الثانية سهم «الخليج الدولية» متراجعاً بنسبة 5.1%، يليه سهم «مساندة»، وشركة قامكو بنسبة هبوط بلغت 4.49% لكل منهما.

في المقابل، نجحت قائمة محدودة من الأسهم في تحقيق مكاسب أسبوعية، حيث جاء سهم شركة العامة في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة قوية بلغت 9.4%، تلاه سهم «دلالة» بنسبة نمو بلغت 2.87%، ثم سهم «الرعاية» الذي ارتفع بنسبة 1.56%، وحل أخيراً بنك دخان بنسبة صعود بلغت 0.93%.

البحرين

وأنهت بورصة البحرين تعاملاتها الأسبوعية على تراجع لمؤشراتها الرئيسية، متأثرة بضغوط بيعية غلبت على حركة التداول وسيطرت على اتجاه الأسهم القيادية والشركات المدرجة.

انخفض مؤشر البحرين العام بنسبة بلغت 1.27%، ليغلق عند مستوى 2009.72 نقاط ، ولم يكن مؤشر البحرين الإسلامي بمنأى عن هذا التراجع، حيث سجل هبوطاً أكثر حدة بنسبة بلغت 1.85%، لينهي تداولاته الأسبوعية عند مستوى 943.76 نقطة.

وعكست حركة الأسهم تفوقاً واضحاً للجانب البيعي؛ حيث شملت الانخفاضات أسهم 15 شركة أغلقت باللون الأحمر، في مقابل صعود أسهم 3 شركات فقط تمكنت من النجاة من موجة الهبوط وتحقيق مكاسب أسبوعية.

وتصدر سهم «بيتك» ارتفاعات السوق خلال الأسبوع مرتفعاً 1.63%، تلاه «فنادق الخليج» بـ1.1%، ثم إي بي إم تيرمينالز 0.74%، في المقابل، تراجعت أسهم بنك السلام 3.65%، وألبا 2.68%، وزين البحرين 1.67%.

مسقط

وعلى الجانب الآخر، خالفت بورصة مسقط اتجاه معظم الأسواق الإقليمية هذا الأسبوع، لتنهي تعاملاتها على ارتفاع جماعي ومكاسب سوقية لافتة، حيث نجح المؤشر الرئيسي «مسقط 30» في الإغلاق عند مستوى 7644.45 نقطة، مسجلاً نمواً بنسبة 0.91% (أو ما يعادل 69.23 نقطة) مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي، بدعم من الارتفاع الجماعي للمؤشرات القطاعية.

وشهدت السوق تدفقات نقدية ونشاطاً ملحوظاً، إذ قفز الحجم الإجمالي للأسهم المتداولة بنسبة 14.49% ليصل إلى 494.9 مليون ورقة مالية، ورافقت هذه الحركة استقراراً في قيم التداولات عند 247.87 مليون ريال عُماني.

فيما يخص أداء الأسهم الفردية، فقد تصدر سهم «الحسن الهندسية» (قيد التصفية) قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع بعد أن حقق قفزة بنسبة 50%، تلاه سهم «العُمانية الهندية للسماد» بارتفاع نسبته 23.72%، ثم سهم «أسمنت عمان» الذي صعد بنسبة 8.33%.

في المقابل، منيت بعض الأسهم بخسائر متفاوتة تصدرها سهم «صحار للطاقة» بتراجع بلغت نسبته 11.76%، وجاء خلفه سهم «المها للسيراميك» منخفضاً بنسبة 8.3%، ثم سهم «الأسماك العمانية» الذي أنهى أسبوعه على هبوط بنسبة 4.17%.